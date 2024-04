Racing le ganó 2-1 a Coquimbo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2024. La Academia abrió el marcador con un gol de Solari, el empate llegó por un tanto en contra de García Basso e inmediatamente tuvo un penal a favor en la última del primer tiempo que convirtió Maravilla Martínez. En el complemento Chavez hizo un golazo, pero el VAR llamo a revisión y fue anulado por mano.

La Academia arrancó de la mejor manera, en solo diez minutos se puso al frente gracias al tanto de Santiago Solari después de una gran asistencia de Agustín Almendra, uno de los puntos altos en el equipo. En la primera mitad se vio lo mejor del equipo de Costas pero no lo pudo plasmar en el resultado y darle tranquilidad. En el final de la primera mitad encima un error de García Basso, que no pudo arreglar Arias, puso la igualdad transitoria. Aunque en el minuto que había adicionado el árbitro no dudó en cobrar una falta en el área contra Salas. El penal lo convirtió Maravilla Martínez.

El complemento fue olvidable para Racing, que tuvo algunas de contra pero no pudo generar juego y sufrió mucho en el fondo. Arias tuvo más trabajo y el VAR lo terminó salvando en la polémica de la noche. A los 13 minutos Chávez recibió un pelotazo profundo que controló, le ganó en velocidad a Sosa y fue autor de un golazo. Pero desde la cabina llamaron a Betancur para revisar la jugada y el juez vio una mano en el control, lo que hizo que anulara el empate.

En el final tuvo que volver a aparecer el arquero nacionalizado chileno del conjunto de Avellaneda para sostener la victoria. Finalmente terminó sumando de a tres, sigue invicto y puntero del grupo H. Ahora deberá pensar en la visita a Bragantino, luego recibirá a Coquimbo y cierra ante Luqueño de local.