Racing venció anoche por 2 a 1 en su visita a Venezuela, donde enfrentó al modesto Estudiantes, de Mérida, resultando ser así el único de los cinco equipos argentinos que debutaron en la edición 2020 de la Copa Libertadores en terminar victorioso la primera jornada de la fase de grupos. Los de Avellaneda surgieron triunfales tras el empate de Boca y las caídas de River, Defensa y Justicia y Tigre, pasando a encabezar el grupo F, cuya jornada inaugural se completaba en la madrugada en Perú con el enfrentamiento entre el local, Alianza Lima, y el uruguayo Nacional, de Montevideo.

Claro que pese a la humildad de su adversario, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece no la pasó bien en el primer tiempo, que fue dominado por el conjunto meridano. El técnico argentino le hizo caso al pedido, público y privado, del capitán Lisandro López, de tener "un compañero de ataque" y colocó a Nicolas Reniero, aunque ninguno de los puntos estuvo de cerca de anotar en esa parte. Pero por si eso fuera poco, apenas iniciado el segundo período los venezolanos se pusieron en ventaja por intermedio de José Rivas, y parecía que la falta de contundencia se extendía.

Y cuando Beccacece ya declinaba en esa iniciativa y había decidido imponer la salida de Reniero para que ingresara David Barbona, justo sobre los 25 minutos hubo un "borbollón" en el área local y fue Reniero el que terminó impulsando el balón al fondo de la red. No fue Lisandro López, sino su ladero, el que por fin "pateó al arco" y convirtió, pero igual esto no hizo cambiar el parecer de Beccacece, quien sostuvo el cambio y mandó para afuera al atacante albiceleste. Lo que quedó entonces para Racing fue una mayor, y mejor, posesión del balón, aunque la carencia de profundidad volvió a agudizarse. Pero cuando al partido le quedaban poco más de cinco minutos, se juntaron en el área estudiantil Barbona y Matías Zaracho, el primero con un pase defectuoso y el otro con una definición de zurda no menos ortodoxa, y Racing se llevó una victoria que ni imaginaba.

Díaz, tocado

El cierre del primer tiempo ante Estudiantes de Mérida fue traumático para Racing. Es que debió salir reemplazado Marcelo Díaz por una molestia muscular y se retiró con cara de preocupación, para dejarle su lugar a Benjamín Garré, el pibe que llegó desde el Manchester City. Pero hubo más negativas: luego del cambio, Leonel Miranda fue quien sustituyó posicionalmente al chileno en el centro, dejándole a Garré la banda; casi inmediatamente después, el ex Independiente sufrió un durísimo golpe producto de un choque de cabezas con un rival: tuvo que ser atendido y regresó al campo vendado.

Se convirtió en una fija del ciclo Beccacece en Racing. El entrenador metió un look jugado ante Independiente, sorprendió, pero sacó una victoria histórica y parece que se convirtió en cábala. En pleno partido de su equipo visitando a Estudiantes, en el debut por la Copa Libertadores, el DT de la Academia metió una nueva vestimenta jugada: un traje de pantalones y saco grises a tono, una remera blanca y zapatillas blancas, sumado al corte de pelo que viene luciendo. Todo muy ajustado.