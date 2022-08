Racing sufrió hoy ante Barracas Central pero igualó sin goles en el estadio de All Boys, en la continuidad de la 12da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Con este resultado, Racing llegó a los 20 puntos y no aprovechó la derrota de Atlético Tucumán (25) para acercarse, mientras que Barracas Central arribó a las 14 unidades.



El conjunto de Fernando Gago hizo un mayor desgaste en la etapa inicial, siempre equivocando los caminos y en el complemento sostuvo el resultado con su arquero Gastón Gómez como una de las figuras de una pobre tarde en Floresta. Racing salió con libreto habitual de buen trato y sobre todo de posesión de la pelota aunque Barracas Central se sostuvo cómodo esperando y con un orden impecable.



La más clara en el inicio estuvo en los pies del goleador Maximiliano Romero -el más peligroso-, que le ganó a pura potencia el duelo de uno contra uno a Nicolás Ferreyra y definió ante la precisa salida del arquero Maximiliano Gagliardo. El visitante -si bien se hacía del balón- no tuvo la velocidad (fue varios cambios por debajo de lo necesario) para quebrar una línea de cuatro en el fondo, reforzada por Carlos Arce en varios pasajes. Eso condujo al 'Guapo" a no sufrir, más allá de que se jugó mucho tiempo en su propio campo. Es real que el estado de la cancha no ayudó a la idea de la 'Academia', de ataque directo. Barracas, por cierto, necesitó menos toques para pisar el área de enfrente.



La vía más cómoda para crear peligro fue la pelota parada, desde la prolija pegada de Iván Tapia y la altura de sus defensores, al punto que Ferreyra tuvo un cabezazo en el área chica que despejó Gastón Gómez con una volada destacable. El primer tiempo dejó más preocupaciones que certezas para Racing, lejos del nivel mostrado en otros momentos y trabado por un rival, que se replegó y le ocupó los espacios para irse sin sufrir sobresaltos.



El equipo 'rojiblanco' continuó cómodo en la cancha e incluso se animó en diferentes pasajes a jugarle mano a mano en el fondo, con Neri Bandiera e Iván Tapia como principales armas ofensivas. Todo lo contrario del otro lado: fueron anulados por completo Gabriel Hauche, Carlos Alcaraz y Leonel Miranda, quienes fueron absorbidos por la planificación táctica del dueño de casa bajo la dirección técnica de Sergio Ramos.



Es por eso que Gago movió su banco de suplentes minutos después de una situación soñada para Matías Rojas, que definió con displicencia frente a Gagliardo, que se encontró con la pelota. Racing apostó un pleno a la velocidad del colombiano Johan Carbonero, que ingresó sin la explosión vista en otros momentos de su carrera, en un escenario cerrado con poco espacio. De hecho sorprendió que Edwin Cardona no sumase minutos rápidamente, con la posibilidad de asistir desde una pelota parada o un pase filtrado entre un sólida dupla central del adversario.



Barracas nunca sacó los pies del plato: orden y progreso como en cada minuto. Y así Cristian Colmán se topó con una chance inmejorable a la que solamente un cierre perfecto como el realizado por Iván Pillud pudo despejar abajo del arco. Los posibilidades para Barracas siguieron, Tapia y Colmán no pudieron en diferentes pasajes con Gómez, la figura del partido en una visita completamente deshilachada y sufrida a espaldas de Lucas Orban, de lo más flojo en el fondo racinguista.



En la próxima fecha, Barracas Central visitará a Rosario Central y Racing asumirá el clásico en su casa contra Boca.