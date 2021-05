Racing se impuso por 2 a 0 ante San Lorenzo en Avellaneda y logró la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Liga Profesional, donde se topará con Vélez. Los dos tantos de la "Academia" fueron convertidos por Tomás Chancalay, a los 15 y al minuto de la primera y segunda etapa, respectivamente. Tras la caída, en la visita renunció su entrenador, Diego Dabove.

El conjunto local salió desde el inicio más decidido por la obligación de tener que conseguir varios goles para no depender de otros resultados. Con una clara solidez en el mediocampo, la subidas constantes de Eugenio Mena y Juan Cáceres, por izquierda y derecha, respectivamente, y el buen trabajo de Darío Cvitanich en ataque, la "Academia" se hizo dueño del partido. Por el lado de San Lorenzo, el punto más alto se dio cada vez que se juntaron Óscar Romero y Juan Ramírez, y la potencia de Nicolás "Uvita" Fernández, aunque no logró ser efectivo ni incomodar al arquero Gabriel Arias. A los 15 minutos, Cvitanich aguantó la pelota, habilitó al chileno Mena, quien sacó un centro desde la izquierda para que Tomás Chancalay convierta de cabeza su quinto gol en 17 partidos con la camiseta de Racing. Después del tanto a favor, el local siguió con la premisa de aumentar la diferencia, pero la insistencia y el desgaste hizo que de a poco pierda la claridad en ataque. El equipo de Dabove aprovechó el relajamiento transitorio de los de Pizzi y se acercó un poco más al arco de Arias con remates desde afuera y de pelota parada y así emparejó el trámite del encuentro. Hasta el final de la primera etapa el partido fue entretenido con dos equipos que intentaron acercarse al área rival para tratar de incomodar a ambos arqueros. Apenas arrancó el segundo tiempo, Chancalay volvió a convertir tras un pelotazo de Sigali desde el campo de Racing y una habilitación de cabeza de Enzo Copetti, ante la pasividad defensiva de la visita. El segundo tanto de la "Academia" le permitió al local manejar la pelota con tranquilidad y ganar en todas las zonas del campo de juego con claridad futbolística y precisión en los pases. San Lorenzo. a puro desorden, se convirtió en un espectador de lujo en un partido en el que supo cómo revertir el dominio académico. Sin embargo, el "Ciclón" se adelantó en el campo de la visita, ganó el mediocampo y por momentos, con más ganas que lucidez en el juego, incomodó al arquero Arias, que tuvo una intervención notable. Los de Dabove continuaron en la búsqueda del gol salvador hasta el final del partido, metió al local en su propio campo con una constante presión de mitad de cancha hacia adelante, aunque no pudo conseguir quebrar la resistencia del arquero Arias. La Academia se hizo fuerte en defensa hasta el minuto final, apeló al pelotazo para intentar jugar de contragolpe y resistió con orden hasta el pitazo final de Darío Herrera.

Sin revancha

Juan Pizzi, entrenador de Racing, aseguró que la clasificación a la próxima ronda "no es una revancha" en referencia a los rumores de su posible alejamiento del club. "No es una revancha. Hago mi trabajo y trato que sea con responsabilidad, dedicación y franqueza. Yo sigo en mi camino", declaró el técnico luego de la victoria ante el "Ciclón".

Dabove renunció

El entrenador de San Lorenzo, Diego Dabove, presentó ayer la renuncia al cargo luego de que el equipo perdiera por 2-0 ante Racing y quedara fuera de la Copa. "El club me dio todo para trabajar, no tuve ni un pero, y por eso hay que tener la hombría de dar un paso al costado", le dijo el ahora exentrenador al periodismo apostado en el estadio Juan Domingo Perón. "Doy un paso al costado. Mañana pasaré a saludar a los muchachos. Hay que hacerse cargo y descomprimir", agregó el exarquero en el estadio de Racing. "Esto es lo mejor para el club. Estoy agradecido porque quedamos cerca de clasificar, pero no se pudo", reconoció. En la era Dabove el equipo quedó fuera de la Copa Libertadores, Copa Argentina, Liga Profesional y sin chances en la Sudamericana. En forma interina lo reemplazará Leandro "Pipi" Romagnoli, ídolo sanlorencista y componente de la secretaría técnica.