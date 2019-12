Racing se quedó esta noche con el Trofeo de Campeones de la Superliga tras derrotar 2 a 0 a Tigre en la ciudad de Mar del Plata, y Eduardo "Chacho" Coudet cerró así su ciclo al frente del equipo con su segundo título en un año, algo que no sucedía desde 1967, cuando ganó la Libertadores y la Intercontinental. El encuentro se disputó ante cerca de 30 mil personas en el estadio José María Minella. El equipo de Avellaneda fue más eficaz que lucido, frente a un rival que estuvo a la altura de la final, y se quedó con este nuevo trofeo con los goles convertidos a los 30 y a los 44 del primer tiempo por Matías Rojas.

El equipo de Coudet intentó romper la defensa rival con la velocidad de Darío Cvitanich, pero de a poco el conjunto dirigido por Néstor Gorosito comenzó a controlar el trámite del juego, anulando con la presión a Matías Zaracho y a Rojas. A los 30m, en el momento en que peor la pasaba, Racing encontró la fórmula que le permitiría quedarse con la copa: tras una mala salida rival, Cristaldo habilitó a Montoya, quien cerró la jugada con un pase suave hacia adentro para que Rojas marcara el 1 a 0 de zurda. El propio Rojas hizo el segundo tanto en otra gran jugada colectiva, que el 10 solo tuvo que tocar a la red para anotar a los 44 minutos.

Tigre salió con la misma decisión que en el arranque a jugar el segundo tiempo. Gorosito envió al campo al "Chino" Carlos Luna para jugar la última media hora, y el goleador tuvo una clarísima a los 20m. tras un pique que agarró desprevenido a Racing. Tigre siguió buscando el descuento con más ímpetu que prolijidad, pero no pudo ni siquiera descontar.

Se viene Becca

El manager de Racing, Diego Milito, sostuvo en la previa de la final que "Beccacece es un entrenador de muy buen perfil, joven, y conceptualmente tiene las cosas muy claras. Nos puede seguir potenciando lo que venimos haciendo estos últimos dos años. Veremos, nos juntaremos nuevamente la semana que viene para poder ultimar los detalles que quedan.

Lo noté con muchas ganas, muy metido dentro de un proyecto" y sobre su paso reciente por el clásico rival de Avellaneda: "Hay que desdramatizar lo que es nuestro fútbol también. Sebastián es un entrenador que ha estado muy poco tiempo en Independiente y más allá de eso no tiene una gran identificación. Entendía que era un buen perfil para este momento, lo noté muy entusiasmado".

Por último, respecto al mercado de pases afirmó que "será duro por la situación global del país".

La figura

Matías Rojas fue vital en la coronación de Racing. Su arribo a la Academia se dio este año luego de una gran campaña del volante paraguayo de 24 años en Defensa y Justicia. Por la mitad de su pase, el club de Avellaneda pagó 2,5 millones de dólares y en este fin de año seguramente abonará una suma importante para adquirir otro 30% de su ficha.

Chacho se fue con picante

Eduardo Coudet, quien seguramente continuará su carrera dirigiendo al Inter de Brasil (le pagarán el doble que en Racing), vivió el partido con mucha intensidad al ser el último en el club donde obtuvo dos títulos. Tras la nueva coronación, el Chacho disparó de manera sorpresiva que "al hincha de Racing le quiero agradecer todo lo que me brindó. No tengo dudas que hace tres años tomé la mejor decisión en qué parte de Avellaneda ponerme. Elegí bien y no tengo miedo en decir que yo nunca dirigiré a Independiente. Sí, nuevamente a Racing si Dios quiere".