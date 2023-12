"Sé que es un torneo difícil, pero espero estar preparado para jugar, no espero otra cosa, sólo ser competitivo", afirmó el tenista español Rafael Nadal sobre su retorno a la competencia oficial, prevista en el ATP 250 de Brisbane.

"Creo estar listo para volver, no sé en qué nivel, no sé qué esperar, no tengo idea, pero no me interesa", aseguró Nadal sobre su regreso a los "courts" en el torneo previsto del 1 al 7 de enero de 2024, antesala del Abierto de Australia, en cuya edición del año pasado disputó su último partido oficial.

El español de 37 años, ganador de 22 títulos de Grand Slam, anunció su retorno al circuito luego de haber sido operado dos veces en la cadera durante 2023, tras lo cual cayó al puesto número 664 del ranking mundial.

"El horizonte cambió, el camino fue difícil. Había muchas dudas, había momentos en los que parecía imposible que llegara este día, pero mantuve la operación y la esperanza", completó Nadal en un video que publicó en redes sociales.

"A partir de la operación todo ha sido un nuevo horizonte, un camino difícil creo, pero manteniendo siempre la ilusión de volver. Claro que ha habido muchas dudas y momentos en los que parecía imposible que llegara este momento. Se ha mantenido el espíritu de trabajo y la ilusión. Creo que estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea y tampoco me importa ahora mismo. Estoy con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo"."

Llevo semanas buenas, entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. Juego un torneo que ya he jugado en el pasado, que es familiar, un torneo 250. Sé que es un torneo difícil, pero espero estar preparado para competir, no aspiro a nada más, ser competitivo".

Figuras en el torneo australiano

Listados de lujo, con nueve campeones de Grand Slam, tendrá la semana de Brisbane 2024. Rafael Nadal, Andy Murray, entre los varones; Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jelena Ostapenko, Victoria Azarenka, Sofia Kenin y Sloane Stephens entre las damas.

Cuatro de los 20 mejores hombres: el N°8 del mundo, Holger Rune, Grigor Dimitrov, Ben Shelton y Ugo Humbert.