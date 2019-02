El Matador lo tuvo en la mira, pero el Lobo fue una presa complicada que terminó festejando en el Bosque y se llevó tres puntos clave en la lucha por el descenso. Gimnasia fue de menor a mayor, pegó en los momentos justos ante un Tigre que no aprovechó las que tuvo y volvió al triunfo en la Superliga tras seis partidos.

En el primer tiempo, el visitante dejó una mejor imagen y tuvo las dos situaciones más claras. A los 17', Fede González sacó un remate dentro del área y Martín Arias respondió muy bien. Y a los 44', el Patito Galmarini, por centímetros, no pudo abrir el marcador tras un gran contraataque.

Luego de la charla de Troglio en el entretiempo, Gimnasia se despabiló y salió con otra actitud. Con el ingreso de Brian Mansilla tuvo más peso ofensiva y el ex Racing se perdió el empate tras un buen achique de Guruceaga, quien luego no volvió a brindar seguridad y fue cómplice del primero del Lobo. A los 9', Faravelli mandó un pase largo al área de Tigre, Maxi Gómez no llegó a rozarla, el arquero uruguayo se comió el amague y la pelota entró mansita al arco.

Más allá de ese duro golpe, el Matador se recuperó y Arias le sacó un gran tiro libre a Cachete Morales. Pero a los 27', Hugo Silveira metió un cabezazo en el palo y estuvo astuto para empujar el rebote a la red y festejar el empate. Y cuando parecía que los de Victoria estaban cerca del triunfo, el Lobo metió dos aullidos feroces: a los 39' convirtió Coronel, de cabeza, y a los 42' Alexi Gómez le puso la frutilla al postre con un golazo de zurda.