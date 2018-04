Va por todo. Ott Tanak no aflojó en lo que va del Rally de Argentina y hoy intentará sostener su ritmo para anotarse en la lista de los ganadores de la tradicional carrera en Córdoba.

El piloto estonio Ott Tanak, con un Toyota Yaris WRC, volvió a mostrar un rendimiento superlativo ayer, al igual que en la primera jornada, y domina con claridad el 38vo Rally Mundial Argentina 2018, que cumplió con su segundo día de competencia y culminará hoy con los últimos tres tramos sobre los caminos del Valle de Traslasierra.



No dejó dudas nuevamente Tanak en los caminos del Valle de Punilla, quedándose con cinco de los siete especiales de velocidad que se corrieron ayer(solamente no ganó en el Superespecial del Parque Temático y en Cuchilla Nevada-Río Pintos II), por lo que su nivel y contundente manejo lo dejaron en las puertas de una victoria que podrá concretar hoy manteniendo un andar parejo y de no tener inconvenientes mecánicos.



Las sierras cordobesas volvieron a estar colmadas por miles de fanáticos que pasaron la noche a la intemperie aguardando el paso de las máquinas.



El que sigue sin poder encontrar su mejor ritmo en esta competencia es el quíntuple campeón del mundo y puntero del certamen actual, el francés Sebastien Ogier, quien con su Ford Fiesta WRC por el momento está en la cuarta colocación, a 1m59s del líder y sus chances de conseguir su primer triunfo en caminos cordobeses son realmente muy pocas.



Tanak acumula un tiempo de 2 horas 58 minutos 33 segundos 9/10 en los 15 tramos que se llevan disputados, aventajando al belga Thierry Neuville (Hyundai i20) por 46s5/10 y al español Dani Sordo (Hyundai i20) por 1m08s.



El ex tenista David Nalbandian, ahora en su calidad de piloto de rally, se adjudicó ayer la denominada Copa ACA, que se corrió en parte junto a la fecha del Mundial de la especialidad, Argentina 2018, por las sierras de Córdoba.



Nalbandian, que fue ganador de 11 títulos del circuito de la ATP, tras retirarse de ese deporte abrazó su otra pasión, el de corredor de Rally, y hace cuatro temporadas se incorporó al Tango Rally Team. Y en su provincia, ayer sumó una victoria con un marco mundial, ganando la Copa ACA; a la vez que fue cuarto en el Sudamericano, pues también corrió por el Codasur.