Aprobó. A Mauricio Rapaport se le sigue negando el triunfo en el torneo en el que es local. El sanjuanino completó quinto y representó de la mejor manera al Jockey Club San Juan.

Los dos jinetes sanjuaninos que compiten en la máxima categoría del Cordillerano corrieron con suerte dispar ayer. Mauricio Rapaport logró subir al podio con un quinto lugar en el Gran Premio que ganó Chiappero, en tanto que Maximiliano Turcumán, que había clasificado el viernes y también el sábado, ayer no tuvo su mejor jornada y no entró en la clasificación final. Rapaport contó sus sensaciones tras el torneo: "Estoy contento por haber clasificado aunque tuve mala suerte porque en el segundo recorrido tiré la última valla y eso me dejó afuera del desempate. El caballo estaba muy bien para hoy pero por esas cosas no se nos dió, igual estoy feliz por haber representado de la mejor manera al club" comentó el sanjuanino que tiene como objetivo próximo el Torneo del Centro y luego continuará disputando los torneos en Buenos Aires.

Mujeres al mando

Todos los años el Cordillerano cuenta con la organización y el aporte incesante de la comisión de damas que integran entre otras chicas, Daniela Segado y Daniela Herrera. El trabajo resulta fundamental en cada jornada ya sea para los competidores como así también para la prensa y todos quienes asisten. "El Cordillerano nos exige mucho trabajo que comienza varios meses antes, pero amamos esto y ponemos nuestro tiempo y todo lo mejor para que se pueda llevar a cabo", comentaron. Juan Conti, presidente del club y el profesor Ricardo Yacante, también resultaron clave para que el torneo se pueda seguir realizando. Además, en esta 30ma edición el Cordillerano nuevamente contó con el apoyo de DIARIO DE CUYO, quien aportó su granito de arena con las plaquetas.