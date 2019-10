Ganador. Rea y un lugar que le gusta, lo más alto del podio. Sus escoltas en Albardón fueron Davis y Razgatlioglu.

El pentacampeón Jonathan Rea se mostró feliz por el doblete de ayer y de revalidar sus conquistas logradas el año pasado en el Circuito San Juan



Villicum. Tras la carrera, el norirlandés indicó que fue clave la puesta a punto de su Kawasaki para mostrarse contundente en pista. "Después de un fin de semana difícil, creo que acertamos con la moto y su puesta a punto. Me sentí realmente bien y eso es mérito del equipo", dijo.

"Estoy feliz de que hayamos podido hacer un buen espectáculo para los fanáticos".

JONATHAN REA - Kawasaki



El sábado, Rea había dicho que la pista le generaba problemas (estaba sucia y patinosa), pero ayer las condiciones mejoraron. "Todavía sufrimos en algunos sufrimos, pero en el resto de la pista mi ZX-10RR funcionó muy bien. Ahora disfrutaré de un buen momento con mi equipo en Argentina antes de volver a la acción en Qatar", dijo el británico.



Por su parte, Chaz Davies, su escolta, esta vez no le apuntó al estado del trazado. "No sabía qué esperar porque la pista cambió mucho. Mi moto funcionó muy bien, pese a que tuve un comienzo terrible. Después tuve un buen ritmo y creí que podía acercarme a Rea, pero desgasté mucho los neumáticos y en la parte final me quedé sin agarre", explicó el de Ducati.



En tanto, Toprak Razgatlioglu aseguró que "sumé tres podios en el fin de semana, más contento no puedo estar".