Nadie ganó tanto en el Superbike. Es, lejos, la gran figura que tiene el Mundial y su talento parece estar sobrado para esta categoría. Este fin de semana, los sanjuaninos podrán ver en acción nuevamente al británico Jonathan Rea, quien llegará a Albardón para estrenar su quinto título mundial, conseguido anticipadamente y que lo convierte en el piloto más ganador en la historia del Superbike.



En Magny-Cours, en la fecha pasada, Rea se hizo inalcanzable para el español Alvaro Bautista y consiguió su quinto título en el World SBK. Así, se convirtió en el primer piloto de la historia en llegar a esa cantidad de conquistas en la máxima categoría del Mundial, relegando al británico Carl Fogarty, que tenía cuatro.



¿Quién es este piloto que bate récords? Rea (32) de chico corría en motocross, pues pensaba que el motociclismo en pista era aburrido. Fue a los 15 años que lo convencieron y saltó al campeonato británico en 125cc. Buena parte de su carrera fue apoyada por Red Bull y fue así que en 2005 pasó al Superbike británico. Tras un par años en la divisional y con su talento a cuestas, para 2007 empezó a buscar chances concretas de pasar a una categoría mundial.



Así, antes de que terminara aquel 2007, el nacido en Irlanda del Norte fichó para el equipo Ten Kate Honda para correr en 2008 el Mundial de Supersport (la categoría que acompaña al SBK) y desde 2009 el Mundial de Superbike.



Esa primera temporada en la WSSP fue positiva y luchó por el título. Y antes de que terminara aquel 2008 se dio el gusto de debutar oficialmente en la máxima categoría.



Al año siguiente empezó a lo grande en SBK, con una primera temporada en la que hizo tres podios, uno de los cuales fue victoria. Corrió con Honda hasta 2014, para pasar a Kawasaki. Y la dupla Rea-Kawasaki fue imparable hasta ahora, pues ganaron los cinco títulos mundiales desde 2015. Jonathan Rea, desde su debut en 2008, ya se impuso en 83 carreras y sigue ampliando el récord (lo sigue el ya retirado Carl Fogarty con 59). De esos triunfos, 68 fueron con Kawasaki; a la vez que subió al podio en 162 ocasiones en total, de las cuales 120 fueron con Kawasaki.



Rea tiene además el récord de vueltas rápidas, con 65; de más veces a la vanguardia en las carreras (1.384 vueltas las pasó como líder) y también es el piloto que más puntos ha sumado en la historia del Superbike: 4.270 y sigue contando.



De acuerdo a la categoría, el británico llegará al Villicum buscando romper otra marca: el del piloto que más carreras ha terminado en la zona de puntos. Hasta ahora la tiene Sylvain Guintoli (el último campeón antes del dominio del británico) cómo el piloto que más pruebas ha terminado consecutivamente en los puntos; a la vez que de lograrlo haría también que Kawasaki sume 200 carreras consecutivas en los puntos, igualando su mejor marca histórica.

De festejo. Jonathan Rea celebró por los aires su nueva conquista mundial, junto a su poderoso equipo.

Poles

22

Pole positions ostenta Rea en el Superbike. Este año logró seis primeros puestos de clasificación, igualando la marca que tenía en 2017. El año pasado sólo había conseguido dos.

El pentacampeón y el MotoGP

Durante mucho tiempo fue la pregunta del millón: cómo un piloto que domina a placer el Superbike no compite en MotoGP, la categoría mundial más importante del mundo. Y si bien Rea tuvo un paso fugaz por la Máxima (foto), vive tan bien dentro del World SBK que sus chances de dar el salto son escasas y más aún porque ya tiene 32 años.



Los antecedentes de Rea en MotoGP incluyen sólo dos carreras, en 2012 y cuando Honda lo convocó para reemplazar al lesionado Casey Stoner. Y no le fue mal: terminó octavo en San Marino y séptimo en España. El año pasado tuvo negociaciones con los equipos Honda y Aprillia de MotoGP. Honda finalmente se quedó con Jorge Lorenzo y Rea sentía que con Aprillia no tenía todas las garantías de ganar. En paralelo, Kawasaki le ofreció renovar contrato hasta 2020. Y para entonces, con 34 años cumplidos, le será difícil sumarse al MotoGP.

Carreras

272

Carreras acumula Jonathan Rea en el World SBK, desde su debut en 2008. Sólo compitió con dos marcas: hasta 2014 lo hizo con Honda y desde 2015 con Kawasaki.

Podios

28

Podios lleva esta temporada el pentacampeón. En total, en la categoría ya suma 162, de los cuales 83 fueron triunfos, 55 fueron segundos puestos y 24, terceros lugares.