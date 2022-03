La convocatoria del DT del seleccionado argentino Lionel Scaloni a jugadores juveniles de doble nacionalidad que actúan en España y en otros lugares de Europa generó la reacción de la prensa de ese país, que calificó la decisión como "un gol" de la "Albiceleste" al equipo dirigido por Luis Enrique.



"El objetivo de Lionel Scaloni y de la AFA no es otro que asegurar a jóvenes talentos que no están en edad ni maduración futbolística necesaria para competir con los (Lionel) Messi y compañía", señala hoy lunes el diario español Marca sobre sobre la preselección de 44 jugadores con vistas a la últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.



Scaloni convocó a los juveniles Nicolás Paz (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Tiago Geralnik (Villarreal), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Franco Carboni y Valentín Carboni (Inter).



"Son una apuesta de futuro, pero sobre todo se ha tomado esta decisión porque temen que puedan elegir otra selección por su presencia en Europa desde niños e incluso su nacimiento, como es el caso de los españoles Paz y Garnacho, jugadores de Real Madrid y Manchester United, respectivamente", agrega el diario deportivo.



"El que quiera jugar con España lo tiene que demostrar", aseguró una fuente de la Federación Española (RFEF) citada por el periódico deportivo.



La FIFA permite un cambio de seleccionado a quienes hayan jugado un máximo de tres veces para la primera antes de cumplir 21 años, incluidos partidos de clasificación mundialista, pero no lo autoriza en caso de haber jugado una fase final de Copa del Mundo.



Argentina recibirá a Venezuela el viernes 25 de marzo y visitará a Ecuador en Guayaquil, el martes 29, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022.