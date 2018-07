Desmentida. Por ahora, Neymar no está en la idea del Real Madrid.

El Real Madrid emitió ayer un comunicado oficial para desmentir las noticias que señalaban que el club había enviado a un emisario a Brasil para negociar el fichaje de Neymar con el padre del delantero.



El Madrid, como ya ha hecho recientemente con otras noticias, salió al paso de esas informaciones asegurando que no ha hecho ninguna oferta y que en caso de hacerlo alguna vez con algún jugador del PSG, primero se dirigiría al club francés ya que guardan muy buenas relaciones. Pero en dicho comunicado también expone que "no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador".



El comunicado íntegro es el siguiente: "Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador. La relación entre los dos clubes es extraordinaria, de forma que, si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG, lo primero que haría sería dirigirse a su club".



Más tarde, el comunicado del club Merengue tuvo como protagonista al francés y figura del Mundial Mbappé, el otro futbolista que pretendería el equipo blanco en este mercado de fichajes. Y la institución tildó la información de "rotundamente falsa" y lamentaba que esas informaciones "no son constatadas con las partes".