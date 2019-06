Caro. Hazard es obsesión para Real Madrid.

Madrid, TÉLAM



Real Madrid elevará a 120 millones de euros la suma que ofrecerá al Chelsea por su estrella Eden Hazard luego de que se supiera que el club inglés no aceptó la primera oferta de 100 millones de la misma moneda. En ese contexto, el Madrid preparaba su fichaje más costoso de su historia y hasta planeaba anunciarlo y presentarlo el lunes 3 de junio, pero su oferta inicial fue descartada por el Chelsea -que no puede contratar jugadores hasta enero de 2021 por una sanción de la FIFA-, según informó el periódico deportivo español AS. "Ya tomé la decisión, lo dije hace dos semanas, ahora depende de los clubes y estoy esperando. Creo que esto es un adiós, pero en el fútbol nunca se sabe", comentó el belga Hazard, de 28 años, el miércoles último luego de haber anotado dos goles y asistido en otro.