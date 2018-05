El campeón defensor. Real Madrid dio cuenta de un fatídico Liverpool inglés para vencerlo por 3-1 en la final de la Champions League, en Kiev, Ucrania, y celebró así su decimotercera copa de esa liga en la historia.





En el Estadio Olímpico de Kiev, el Real Madrid escribió otra página de su rica historia. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane venció 3-1 al Liverpool y alzó un nuevo trofeo de la Champions League, ese torneo del que ya se convirtió en emperador absoluto y que ganó por 13ra vez en su historia. Con el galés Gareth Bale como factor determinante, el club español sumó un nuevo trofeo europeo a sus vitrinas.



El arquero alemán Loris Karius fue responsable directo del primer y tercer tanto del Madrid, anotado por el francés Karim Benezema y el galés Gareth Bale, que además fue autor del segundo con una espectacular chilena. Liverpool, que había llegado al empate parcial por medio del senegalés Sadio Mané, comenzó su debacle a la media hora cuando perdió por lesión a su máxima figura, el egipcio Mohamed Salah.



La iniciativa en el comienzo fue del Liverpool, con el brasileño Roberto Firmino retrocediendo y jugando de espadas para liberar espacio a Salah y Mané. El Real Madrid debió ser firme en el fondo, aunque se lo notó hostigado por el conjunto inglés.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo insinuó que podría dejar el Real Madrid.

Sin embargo, en su plenitud, los Reds sufrieron un duro contratiempo: a los 28" abandonó la cancha el egipcio Salah, su máxima figura. Tuvo que salir después de sufrir una caída en un choque con Sergio Ramos que le provocó una lesión en el hombro izquierdo. En su lugar ingresó Adam Lallana y Klopp modificó el esquema y puso un mediocampista ante la baja de su estrella.



Inevitablemente, el Liverpool se apagó y retrocedió metros en el terreno de juego, lo que le dio protagonismo al Real Madrid. Por ello el pitazo que marcó el descanso al entretiempo fue un alivio para el equipo inglés, que había comenzado con mucho ímpetu pero sucumbió ante el Real.



Al iniciarse el complemento, Isco estrelló un tiro en el travesaño que confirmó la levantada madridista y a los 5", el francés Karim Benzema anotó el 1-0 al tapar con su pie una salida del arquero Karius y el balón terminó en el fondo de su arco.



El Liverpool no demoró en anotar el empate, ya que inmediatamente Mané puso el 1-1 al desviar hacia la red un cabezazo de Dejan Lovren. Era una luz de esperanza para un equipo que había sufrido la baja de su figura y el error de su arquero, pero allí Zidane decidió jugar su mejor carta: sacó a Isco y mandó al campo a Gareth Bale.



El galés fue la gran figura del partido. Ingresó para darle más verticalidad al ataque y no tardó en influir en el juego. A los 18", en el primer balón que tocó, marcó un espectacular gol de chilena tras un centro de Marcelo.



Y como si no hubiera sido suficiente, volvió a decir presente cuando el Real Madrid comenzaba a mermar su rendimiento. A los 37" sentenció el partido con un remate lejano que parecía fácil para Karius pero terminó dentro del arco y sentenció el 3-1.







>> Protagonistas

ZINEDINE ZIDANE DT del Real Madrid

"Es impresionante lo que estamos viviendo, no tenemos palabras. La verdad es que no me hubiera imaginado ganar así, de esta manera; pero es lo que tiene este club, este equipo, que al final, con talento, con trabajo y con ilusión lo hemos conseguido".

JÜRGEN KLOPP DT del Liverpool

"Lo que le sucedió a Loris (Karius) no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Es una locura, es muy duro. Lo siento mucho por él, jugó una temporada de primer nivel, porque acá no se trata de Loris y los errores que pudo haber cometido, se trata del equipo".

>> Karius: "No sé qué pasó"

El alemán Loris Karius (foto), arquero del Liverpool que cometió dos graves errores en la final de la Liga de Campeones que significaron dos goles del Real Madrid, reconoció, desconsolado, que no sabía qué había pasado.



"No sé qué pasó. Lo siento mucho por mis compañeros por haber perdido la final. Intentaron animarme en el vestuario, pero lo siento mucho", indicó el arquero.



Por su parte, el holandés Virgil Van Dijk, defensa central del conjunto inglés, comentó que "no es una sensación agradable".



"Ganamos todos juntos y perdemos todos juntos. No culpamos a Loris. En un deporte como este cualquier cosa puede ocurrir, pero es una pena", dijo.



"Debemos estar orgullosos. Todos los equipos en Inglaterra hubieran querido estar en nuestra posición. Es algo muy grande estar en la final aunque ahora sea decepcionante", apuntó.