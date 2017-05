Delirio. Real Madrid venció a Málaga como visitante 2 a 0 y obtuvo la Liga de España tras completarse la 38va y última fecha del certamen. El Merengue terminó la temporada con 93 puntos, tres más que el Barcelona.

El Real Madrid conquistó ayer la liga española de fútbol por primera vez desde la temporada 2011-12 con una victoria 2-0 como visitante sobre el Málaga con tantos de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.



Con el título, el número 33 de su rica historia, el Real Madrid puso fin al dominio en la liga de su clásico rival Barcelona, que había ganado seis coronas de ocho posibles y tres de las últimas cuatro desde la temporada 2008-2009.



El Madrid todavía tiene por delante el gran desafío de la temporada. El 3 de junio jugará la final de la Liga de Campeones en Cardiff ante la Juventus, que ayer se quedó con el título de la Serie A días después de haber conquistado la Copa Italia.



‘Ha sido una liga bastante disputada. Este es un premio a la regularidad. Este equipo se merecía conquistar una liga después de tanto sacrificio‘, dijo tras el partido el capitán del Madrid, Sergio Ramos.



‘Hemos tenido malos partidos pero hemos sabido mantener la compostura cuando el equipo más lo necesitaba‘.

El Madrid se puso en ventaja al minuto de juego cuando Ronaldo dejó en el camino al arquero con un regate y definió bajo tras recibir un gran pase de Isco cerca del centro del campo.

Benzema puso el 2-0 a los 10 minutos del segundo tiempo aprovechando un rebote tras una gran atajada del arquero del Málaga. De esta manera, el Madrid cerró la liga con seis victorias consecutivas.



El Madrid terminó la temporada con 93 puntos, tres más que el Barcelona, que en su estadio sufrió más de lo esperado para ganarle 4-2 al Eibar (ver aparte), que sorprendió al ponerse en ventaja dos veces gracias a un doblete del japonés Takashi Inui.

Por su parte Real Sociedad, con el arquero Gerónimo Rulli, clasificó agónicamente a la Europa League tras igualar como visitante ante Celta 2 a 2.



En tanto que en otro de los encuentros disputados en la jornada de ayer, Villarreal también aseguró su pasaporte a la Europa League tras vencer como visitante a Valencia 3 a 1.

Posiciones de la Liga española de fútbol: Real Madrid (campeón) 93 puntos; Barcelona 90; Atlético de Madrid 78; Sevilla 72; Villarreal 67; Real Sociedad 64; Athletic de Bilbao 63; Espanyol 56; Alavés 55; Eibar 54; Málaga y Valencia 46; Celta 45; Las Palmas y Betis 39; Deportivo La Coruña 36; Leganés 35; Sporting de Gijón 31; Osasuna 22 y Granada 20 (los últimos tres descendieron).





Messi anotó dos goles

Lionel Messi hizo ayer dos goles, uno genial, para sostener una costosa victoria del Barcelona 4-2 sobre Eibar pero el campeón fue el Real Madrid.



Messi hizo el tercero de penal y sobre el final tomó la pelota, encaró, eludió rivales, amagó y definió junto a un palo para poner el 4-2 para consuelo de una tarde difícil para el Barcelona.

Es que el blaugrana tenía chances de ganar la Liga pero a los dos minutos cayó el gol de Cristiano Ronaldo en La Rosaleda y la ilusión se derrumbó.



Mientras el Madrid ganaba en Málaga el Barcelona perdía con Eibar con un gol del japonés Inui, que amplió a 2-0 a los 16 de la segunda etapa. Juncá, en contra, el uruguayo Luis Suárez y los dos goles de Messi dieron vuelta el marcador para Barcelona, que este año se quedó sin Liga ni Champions.



Simeone no se va

El DT Diego Simeone confirmó ayer y ante los hinchas de Atlético de Madrid que se quedará. Luego de la victoria sobre Bilbao por 3-1 el ‘Cholo‘ tomó el micrófono y dijo: ‘Los periodistas me preguntan si me voy a quedar: sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué? Porque este club tiene futuro, el futuro somos nosotros‘.