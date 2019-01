Los servicios de rescate de la Isla de Guernsey reanudaron este miércoles la búsqueda del avión privado en el que viajaba el futbolista santafesino Emiliano Sala, de la cual se perdió el rastro el lunes a la noche cuando volaba a Cardiff, capital de Gales.

En un comunicado oficial publicado a las 7:30 (hora local), la Policía de Guernsey informó: "Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán en un área específica que creemos que tiene la mayor probabilidad de encontrar algo, según la revisión de las mareas y el clima desde que desapareció".

"Las áreas costeras alrededor de Alderney y las rocas e islas que se encuentran en el exterior también se registrarán desde el aire. Se proporcionarán actualizaciones una vez que la información esté disponible", señaló la institución en su cuenta de Twitter.

La avioneta que transportaba al argentino de 28 años desapareció sobre el Canal de la Mancha. El delantero había sido transferido por el club francés Nantes al Cardiff City, club galés que compite en la Premier League.

La alerta la dio a las 20h20 GMT (17.20 de Argentina) del lunes el control aéreo de Jersey, señalando que un pequeño aparato privado monomotor Pier PA-46 Malibú había desaparecido de su radar.

Por las malas condiciones climáticas, sumadas a una marea demasiado agitada y una mala visibilidad, la búsqueda en mar y aire se interrumpió unas horas y recién se retomó el martes a las 5 de la Argentina, bajo la dirección de los guardacostas de Guernsey.

Sala nació en Cululú, se inició en el club San Martín de esa ciudad y jugó en San Martín de Progreso pero no tuvo paso por el fútbol profesional argentino. En 2010 se incorporó al Girondins de Burdeos a través del Proyecto Crecer, de San Francisco, Córdoba.

En las últimas horas, se difundió un mensaje de audio que Sala le envió a un grupo de amigos en el que dijo: "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...".