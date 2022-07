El volante Ricardo Centurión, quien volvió a Vélez, rompió en silencio en exclusiva con TyC Sports en referencia a su salida conflictiva de San Lorenzo y lo que pretende en su futuro inmediato, nuevamente en el Fortín aunque siendo consciente que no seguirá en esta institución.

"Me pasaron ciertas cosas personales. Elegí no jugar y tomar un poco de distancia en el fútbol. La obligación mía era volver a Vélez y el club me tenía que permitir entrenar, por eso hoy (por ayer) volví", reveló en diálogo con TyC Sports. "Algunas cosas estuvieron un poco mal por parte de San Lorenzo. Obviamente de mi parte me hago cargo también, las cosas fueron más mías que de San Lorenzo, que son personales", añadió. A su vez, reveló que había decidido tomarse tomar distancia de la actividad. "He decidido tomarme un tiempo, de alejarme del fútbol, pero hoy me di cuenta que necesito volver a entrenar y a sentirme bien. Ya veremos cómo sigue todo y quiero tener una charla con el técnico Medin", puntualizó.