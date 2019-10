Adrián Napolitano reapareció un día antes de la revancha que se jugará mañana en la Bombonera por la semifinal de la Copa Libertadores. A cuatro años del incidente del gas pimienta que obligó a suspender el Boca - River de los octavos de final de la Libertadores 2015, el Panadero hizo una fuerte acusación: sostiene que aquella vez, y ahora también, está "todo arreglado" en favor del Millonario.

"La gente se está dando cuenta de por qué se hizo lo que se hizo. Estaba todo arreglado por Burzaco para que pasara River, igual que todo lo que vino después. Nunca quisimos suspender el partido, era sólo meter presión y se fue de las manos, porque la idea no era dañarlos físicamente, sino que sintieran que esto es Boca. Y hoy, después de todo este tiempo, la gente está viendo lo que pasa. Que estaba y está todo arreglado. Por eso creo que voy a poder volver a la cancha: el hincha sabe que nunca quise perjudicar a Boca y que quienes lo están perjudicando son otros", dijo el Panadero en declaraciones al periodista Gustavo Grabia publicadas en Infobae.

Por aquel incidente del gas pimienta Boca fue eliminado de la Copa Libertadores por la Conmebol y River pasó a cuartos de final. El equipo de Marcelo Gallardo luego sería campeón de América.

Napolitano fue expulsado como socio de Boca y está esperando que dentro de un mes se cumpla la prohibición por tres años para ir a la cancha que le puso el juez Carlos Bruniard. Su abogado piensa pedir que sea readmitido como socio para que pueda volver a la Bombonera.

En estos cuatro años, el Panadero se refugió en su familia y se alejó de Boca. Como viene ocurriendo desde 2015 mañana mirará el partido por televisión y ya no le quedan remordimientos por lo que pasó aquella noche de mayo en la que, según él, quiso amedrentar a los jugadores de River antes del segundo tiempo: "Me trataron como a un delincuente pero la gente sabe que no lo soy y sólo me desbordó la pasión".

Fuente: TN