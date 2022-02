Rébora y Asiatic Till, el zaino adquirido recientemente por Horacio Muñoz para acompañar a Moscatto Pizza, el 20 de febrero en el Hipódromo de La Punta.



El Turf corre por sus venas desde niño. Nació en 1963, en Rosario, es hijo de un jockey cordobés casado con una sanjuanina, se instaló con su familia paterna en San Juan a fines de 1969. "Tengo hermanos nacidos en Mendoza, San Luis y San Pedro, provincia de Buenos Aires, por la tarea de mi padre vivimos en distintas provincias, hasta que cuando tenía seis años nos vinimos a San Juan", cuenta el hombre que desde 2016 es quien cuida los caballos del Stud La Nona.

Rébora, que tuvo siempre el sueño de ser jockey, se instaló en Buenos Aires a fines de la década del "70. "Viajé a trabajar como peón, porque como tenía problemas con el peso no podía ser jockey. Corrí algunas carreras, pero después me dedique a trabajar en los stud", explicó quien entre 1982 y "83 aprendió todos los secretos del cuidado de los caballos de carrera de quien era el mejor cuidador del país. "Don Juan Esteban Bianchi era el maestro de los cuidadores y con él aprendí todo", confiesa el hombre que ayer viajó a San Luis para instalarse con su equipo para atender a Moscatto Pizza y Asiatic Till, los dos caballos del stud de Tudcum, que correrán el próximo 20, del corriente mes, el Gran Premio Vicente Dupuy, la carrera más importante del interior del país.

A principios de los años "90 Oscar retornó a San Juan, y a instancias de Guillermo Fernández, actual dirigente de la comisión de carreras, le hizo hacer un tratamiento con un homeópata y bajo 15 kilogramos. "De 65 baje a 50,3 kg y gané seis estadísticas", explicó.

Después, comenzó a trabajar en un haras, y luego Carlos De Gaetano (ya fallecido) le dio la oportunidad de iniciarse como cuidador. "Me fue muy bien, el primer año empate la estadística de caballerizas, el segundo la gané y después gane seis consecutivas", agregó el hombre que con English Dib, propiedad de Tadeo Vives ganó los clásicos Sarmiento de 1994 y 95. Y en 2011, con Golden Sucess rompió la seguidilla de tres clásicos ganados por el mendocino Hidroavión. "Junto a uno de mis hermanos (Sixto, fallecido el año pasado) también cuidé a Tac-Tac-Tac, que ganó en 2005", completó.

La relación con Horacio Muñoz, nació por intermedio de Ramiro Sancassani, yerno del empresario iglesiano, quien le pidió que le preparara un caballo Paint Plus, que tenía una particularidad ("no largaba, se quedaba frenado en las gateras") y según comentó Rébora fue claro con quien lo había contratado. "El caballo no anda, no pierdas plata vos y yo no pierdo tiempo. No lo hagas correr más", le dijo.

Allí comenzó la relación con Muñoz, quien le pidió que le consiguiera un caballo para correr el clásico Dupuy. Así llegó Galileo"s Town, caballo sin historia, en el que Rébora invirtió tiempo y expectativas. "Creo que es el pico de mi labor como cuidador lo trabajamos cuatro meses y conseguimos ganar en San Luis. Era un caballo común y nadie lo daba como candidato", contó Oscar, quien luego amplió con un párrafo para cada uno de los otros ganadores del clásico puntano. "Los otros tres eran caballos con historia. Laureliano, Atlas Again, y Elmaestrodelarte (este tiene dos corazones) venían con triunfos en Buenos Aires y teníamos muchas esperanzas firmes en ganar, como finalmente se dio". Oscar Rébora junto a Horacio Muñoz van por su quintina en el gran clásico regional que se correrá dentro de diez días.

LEGIÓN SANJUANINA

Rébora, representando al Stud La Nona, participará con Asiatic Till y Moscatto Pizza, en la carrera principal del programa del 20 de febrero en el Hipódromo de La Punta, que premiará con 3 millones de pesos al primero; 680 mil, 300 mil, 140 mil y 80 mil, del segundo al quinto lugar.

Pero esos dos caballos no serán los únicos que correrán.

El experimentado cuidador también llevará a Pay All, Por Barton y Don Calipso, caballos del Stud Vancek, que participarán de otras carreras, de las ocho que componen el programa.

Es para destacar la importancia de los premios a ganadores que ofrecen el resto de las competencias a los ganadores: 700 mil, 400 mil, dos de 140 mil y dos de 120 mil. Estas últimas superan premios de los clásicos de otras provincias.

Los Muñoz, padre (Horacio) e hijo (Ezequiel), junto a Rébora y "Roly" Gamboa, junto al zaino de cinco años en el que tienen muchas esperanzas.

El nuevo caballo del Stud La Nona

Asiatic Till, con sangre real



Es hijo de Asiatic Boy, un caballo que corrió poco en el país y al que le fue muy bien en el exterior y nieto de Honour and Glory, un padrillo estadounidense que regó el país de pingos ganadores.

Debutó el 21 de abril de 2019 con un tercer puesto en el Especial clasificatorio Copa R.J.Bulrich, en Palermo, sobre 1200 mts. El 18 de mayo de 2019 ganó la Copa Bulrich, sobre 1400 mts. En su tercer carrera, el 25 de octubre de 2019 ganó el Holy Day (1800 metros).

En 2020 corrió seis veces, ganó dos: GP Joaquín V. González (G1) sobre 1600 en La Plata; y el clásico Clausura (G2), 2000 mts, en La Plata.

2021 (el año pasado) fue su temporada más activa. Disputó nueve competencias. Ganó el Especial Uruguay (20 de marzo), sobre 2100 mts. en La Plata; y fue tercero en el Clásico Alejandro Korn (2200 mts) en La Plata. Luego entró en una meseta, con cinco pruebas en las que no entró en el podio, hasta que cerró el año con un tercer puesto en el Clásico Clausura (2000mts) en La Plata.

Sobre él, Oscar Rébora comentó. "Es un caballo manso. Muy tranquilo, como todos los clasiqueros. Yo creo que es un caballo que puede dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora. Es galopador y junto a Moscatto Pizza, creo que harán una muy buena yunta".

Rébora, el jockey y vareador Emanuel Sosa, y los peones Gustavo Carrizo y Rolando Gamboa, viajaron ayer a San Luis junto a los dos créditos del Stud La Nona.