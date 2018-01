Saludo. Entre el primero en autos (Sainz) y el segundo (Al-Attiyah).

El español Carlos Sainz aseguró ayer tras ganar su segundo Dakar que el triunfo en esta carrera "es una recompensa merecida" tanto para él como para la marca francesa. "Peugeot ya había ganado en dos ocasiones, pero la cantidad de trabajo que habíamos puesto en el coche desde hace cuatro años ha sido brutal y es una recompensa merecida", dijo tras el final.



Sainz no pudo terminar la carrera en los dos años anteriores que Peugeot ganó el rally con el francés Stéphane Peterhansel como gran triunfador, pero esta vez el galo se quedó fuera del podio.



El madrileño, que declaró que está "muy feliz", recordó que este triunfo en el Dakar se produce en Córdoba, donde "sobre estos mismos caminos" ganó su última carrera del campeonato mundial de rallys en 2004.



Preguntado por si volverá a correr el Dakar en 2019, Sainz afirmó que todavía no lo sabe porque primero quiere disfrutar y saborear la victoria en este rally y después volver a casa y hablar con su mujer.



Sainz, que en este Dakar ganó dos etapas, recordó que Peugeot ya no competirá el próximo año, por lo que no tiene de momento ningún coche para volver a repetir victoria en 2019.