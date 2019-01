Las fuerzas encargadas de investigar lo ocurrido con la avioneta que trasladaba al futbolistaEmiliano Sala desde Nantes hasta Cardiff informaron que suspendieron definitivamente la búsqueda porque "las posibilidades de supervivencia son extremadamente remotas". El equipo de tareas, compuesto por agentes de las Islas del Canal de la Mancha, Reino Unido y Francia, cubrieron un área aproximada de 1.700 millas cuadradas desde el lunes pasado por la noche. "No hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero", aseguraron.

Ante la coyuntura, los familiares y amigos del delantero oriundo de Progreso (Santa Fe), de 28 años, hicieron público el pedido de que no se abandone la búsqueda. "Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano y al piloto. Que se metan en nuestro corazón. Siento que están vivos", dijo la hermana del futbolista, desde Gales.

Ante el desgarrador mensaje de los más cercanos a Emiliano, figuras del fútbol argentino y también jugadores de linaje internacional comenzaron a subir videos a las redes sociales bajo la misma consigna. Gonzalo Higuaín, flamante refuerzo del Chelsea, fue uno de los que iniciaron la cadena. "Pido por favor a todas las personas del mundo, ya sea con un tuit, un video, un mensaje en Instagram, pedir seguir hasta las últimas consecuencias con la búsqueda de Emiliano Sala. Gracias", subrayó.

El hashtag #NoDejenDeBuscar se transformó rápidamente en tendencia, impulsado por los colegas de Emiliano; muchos de ellos ex compañeros y amigos, como el uruguayo Diego Rolan o Valentín Vada, mediocampista del Burdeos que hizo el mismo camino que Sala, a partir del Proyecto Crecer. "Decidí hacer este mensaje para que siga la búsqueda y que la familia tenga una respuesta", señaló Vada.

Relamamos por la búsqueda y por Emiliano, no se puede detener sin tener respuestas. Gracias pic.twitter.com/qGJOMfefm8 — Diego Rolan (@diego_rolan) 24 de enero de 2019

Lucas Biglia, el ex Racing Diego Villar, los ex River Julio Chiarini y Facundo Affranchinoy el defensor Víctor López, entre otros, se filmaron y ayudaron a viralizar el mensaje. El Nantes, club en el que Sala dejó su huella a puro gol y que acababa de venderlo al Cardiff en 17 millones de euros, tuvo un gesto en consonancia. "No vamos a hacer un minuto de aplausos o silencio porque todavía tenemos esperanzas y hasta que no haya una certeza de hacer el duelo vamos a respetar a la familia y creer hasta el final", dijo Valentín Rongier, quien ofició de portavoz.

"Pido continuar hasta las últimas consecuencias con la búsqueda de Emiliano Sala". Contundentes palabras del Pipa Higuaín referidas al caso que mantiene en vilo al mundo del deporte. pic.twitter.com/VbUkvGkisV — SportsCenter (@SC_ESPN) 24 de enero de 2019

Le FC Nantes a appris l’abandon des recherches de l'avion disparu.



Celles-ci ne peuvent s’arrêter. Le Club et ses supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver @EmilianoSala1 continuent, pour sa famille et pour ses proches.



Ensemble, pour Emi !#PrayForSala pic.twitter.com/YOjjnoxt9H — FC Nantes (@FCNantes) 24 de enero de 2019