Mientras espera novedades sobre cómo y cuándo comenzará el torneo de la Primera Nacional, San Martín encarará hoy su penúltimo día de concentración. Es que desde hace una semana el plantel que conduce Paulo Ferrari se concentró en Villa Don Tomás para realizar la parte más intensa de la pretemporada.

El trabajo físico se realizó en jornadas de doble turno y tuvo como escenario la cancha auxiliar del "Hilario Sánchez". Martín Rivero volante proveniente de Belgrano, fue hasta el momento el último refuerzo que se sumó al defensor colombiano Raúl Caicedo (ex Unión de Santa Fe), al delantero Juan Cruz Villagra (ex Defensa y Justicia) y al también delantero Ezequiel Denis (ex Independiente).

Mañana después del entrenamiento, el plantel verdinegro abandonará la concentración en el hotel de Trinidad y el lunes comenzará una nueva semana de preparación.