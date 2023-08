Mientras disputan sus respectivos torneos en la Liga Sanjuanina de Fútbol o en las Ligas Departamentales, los equipos sanjuaninos ya le apuntan a poder estar disputando a fin de año el Torneo Regional Amateur. El certamen del que participarán más de 200 equipos de todo el país y que insólitamente repartirá solo cuatro ascensos al Federal "A", podría contar con la participación de 16 representantes por San Juan.

Así lo dio a conocer el sitio Ascenso del Interior este miércoles, apuntando que desde la Liga Sanjuanina de Fútbol ya enviaron el pedido de siete equipos por querer jugarlo, en tanto que siete ya tienen su participación asegurada y dos están en duda, uno esperando que se le levante una sanción vigente desde comienzos de este año y el otro analizando minuciosamente el presupuesto con el que contará para poder afrontarlo.

Lo cierto es que 16 equipos de la provincia aspiran a poder disputarlo, quizás unos con más chapa que otros y con presupuestos totalmente diferentes.

¿Quiénes están confirmados? Hasta el momento son siete los clubes sanjuaninos que tienen el derecho de poder jugar el certamen, lógicamente que después dependerá de sus propios dirigentes de poder afrontarlo económicamente. Lo cierto es que ya están: Sportivo Desamparados por haber descendido desde el Federal "A", San Lorenzo de Ullum por ser el campeón del 2022. Mientras que por las Ligas departamentales lograron obtener su plaza Sol de Mayo y Villa Don Arturo de San Lucía, San Miguel de Albardón por la Liga Albardón-Angaco, Defensores de Boca de Los Berros por la Liga Sarmientina y Atlético Peñaflor de San Martín por la Liga Caucetera.

Colón es el actual campeón y solicitó jugarlo

¿Quiénes solicitaron poder estar? Los equipos que aspiran a poder jugar el Regional Amateur sin haber obtenido la plaza clasificatoria, les queda una alternativa que es solicitar ante el Consejo Federal pero a través de la Liga Sanjuanina, una licencia que los autorice a poder jugar, en otros términos una invitación. Entre esos equipos están el actual campeón del Torneo de Invierno Colón Juniors, Atlético Alianza quien supo llegar a la final del certamen hace dos años, Atlético Trinidad, Villa Obrera, Rivadavia de La Bebida, Atlético Marquesado y Juventud Zondina.

En tanto que Los Andes de Tudcum está clasificado pero la dirigencia se encuentra en pleno análisis para conocer a ciencia cierta si estarán en condiciones de afrontarlo o no. Mientras que Unión Villa Krause también está clasificado pero no puede afrontarlo debido a la sanción que afronta por los incidentes ante San Martín de Mendoza. En el Azul están en pleno reestructuración dirigencial con un llamado a elecciones que es inminente por eso no confirmaron si aspiran a jugarlo en caso de que se levante la sanción.

El Torneo Regional Amateur, categoría onerosa para las arcas de los clubes y con poco premio para quienes atraviesen el maratónico certamen, con cuatro ascensos para más de 200 clubes, no tiene nada definido. Lo único confirmado es que comenzará el 29 de octubre, una semana después de las elecciones presidenciales. Restará conocer la letra fina del certamen, sobre todo cuándo cerrará el mercado de pases teniendo en cuenta que cuando inicie el Regional, ese fin de semana se estará jugando la última fecha de la fase clasificatoria del Federal A.