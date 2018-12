A trabajar. Rubén Forestello se decidió a que la pretemporada de San Martín sea en la provincia.

El próximo jueves se terminarán las vacaciones para el plantel de Atlético San Martín ya que ese día comenzará la pretemporada para encarar las 11 fechas que restan para cerrar la temporada. La decisión de cuerpo técnico y dirigencia es realizar todas las tareas de pretemporada en San Juan, sin traslados a la costa atlántica o Tandil como en otras ocasiones. Si bien no está confirmado aún, es probable que el miércoles 23 se enfrente con Boca Juniors en nuestra provincia después de que ese encuentro fuera postergado por la clasificación del Xeneize en la Copa Libertadores. Lo que si está decidido es que el domingo 27 regresará la Superliga en su totalidad y en esa fecha -la 16- San Martín será visitante de Bánfield, que ahora tiene como entrenador a Hernán Crespo.



Serán poco menos de tres semanas de intensa preparación, apuntando al probable partido contra Boca que fue postergado y mirando ya a la visita a Bánfield. Forestello terminó el 2018 perdiendo contra Racing de visitante pero hubo antes una reconfortante victoria como local ante Unión de Santa Fe que terminó cambiando el panorama en varios aspectos. Por fin marcó Pablo Palacios Alvarenga y es no es un dato menor, mientras que Martín Bravo tendrá la chance de ponerse a punto en la pretemporada algo que no pudo concretar totalmente en su regreso desde México.