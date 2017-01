Pasaron 36 días del fatídico 28 de noviembre del 2016, cuando el avión que trasladaba al plantel principal del Chapecoense rumbo a la final de la Copa Sudamericana cayó en Medellín, dejando el lamentable saldo de 71 personas fallecidas.



De los 25 jugadores, solo sobrevivieron tres (Follmann, Ruschel y Neto). Y el dolor no calma. Pero hay que seguir, y eso hizo el club brasileño.



Ya empezó a rearmar su equipo, contrató entrenador, trajo jugadores y subió juveniles a la Primera. Y ayer tuvo su primer partido oficial. Se trata de la Copa Sao Paulo Junior, que como bien dice su nombre, es un torneo para equipos juveniles.



El Chapecoense, en su versión Sub 20, se midió ante Nova Iguaçu (de Río de Janeiro), y fue derrotado por 2-0. Ambos equipos salieron a la cancha con carteles y mensajes sentidos en cuanto al accidente, y realizaron un emocionante minuto de silencio.



Mañana jugará la segunda fecha ante Sampaio Corrêa (de Maranhão) y el sábado completa la fase de grupos vs. Desportivo Brasil (de San Pablo).

Fuente: olé.com.ar