Ala Copa Liga Profesional le bastaron tan sólo tres fechas para despedir a un técnico. Se trata de Rodolfo De Paoli, quien tras la derrota de su equipo Barracas Central ante Tigre, renunció a su cargo como estratega principal del Guapo.

Si bien fue el artífice principal del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez en la historia del club, en esta Copa LPF 2022 hiló tres derrotas consecutivas ante Central Córdoba en Santiago del Estero y luego ante Lanús en la Fortaleza. Por consiguiente, De Paoli decidió dar un paso al costado, suspendió la conferencia de prensa posterior al encuentro ante el Matador de Victoria, y le comunicó su decisión de abandonar su cargo a los jugadores en el vestuario. Mañana se despide del plantel.

Cabe destacar que Sergio Ramos, ex jugador y actual DT de la reserva del club, se haría cargo de los entrenamientos esta semana.

La palabra de Rodolfo De Paoli, tras renunciar en Barracas Central

"Esto es un mensaje para la gente del club, para esta familia: quiero agradecer la posibilidad que me han dado, en especial a Matías, Claudio e Iván Tapia. Me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de mostrar mis capacidades, junto con mi cuerpo técnico", comenzó el DT.

Y recordó: "Tuvimos la posibilidad de lograr un ascenso histórico a Primera División y hoy, más allá de que los resultados no se dan, es una decisión que ya tenía tomada hace diez días por tema muy personal".

Por último, expresó: "El equipo hoy, con las tres derrotas, necesita una inyección anímica que yo no se la puedo dar, así que le deseo lo mejor a este club y a este plantel. Es un hasta luego, no es una hasta siempre. Estaré agradecido eternamente", cerró.

