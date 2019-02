El ex jugador del "Matador" es el segundo técnico que se va.

Tigre, uno de los equipos de la Superliga del fútbol argentino más comprometidos con el descenso a la B Nacional, se quedó ayer sin entrenador, tras la renuncia presentada por el entrenador Mariano Echeverría.



El club de Victoria publicó la información en la mañana de la víspera en su cuenta oficial de Twitter. El mensaje decía que Echeverría, ex jugador del "Matador", y su cuerpo técnico "presentaron la renuncia a su cargo de manera indeclinable".



Por esa razón el entrenamiento matutino que se realizó fue dirigido por Juan Carlos Blengio, otro ex futbolista de Tigre, que según se comentó asumió de manera interina. El tema es quien querrá agarrar el timón de un barco que navega en aguas peligrosas.



Tigre empató el viernes pasado en su estadio de Victoria 4 a 4 con Banfield, y sigue en una situación muy complicada de cara al descenso para la próxima temporada: tiene un promedio de 0,986, y sólo tiene por debajo a San Martín de Tucumán con 0,944, pero los tucumanos suman directo y no dividen por tres.



Belgrano de Córdoba y Patronato de Paraná son los otros dos equipos que hoy integran el lote de los que están en situación de descenso.



Con 19 puntos, el "Matador" ocupa el lugar 19no en la tabla de la Superliga, en una campaña muy pobre que ya le costó el puesto a dos entrenadores: Cristian Ledesma y Mariano Echeverría.