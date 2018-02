Custodiado. El plantel de Escuela entrenará con custodia policial.

El director técnico Cristian Neira, del Club Escuela Presidente Roca de la provincia de Córdoba, renunció a su cargo luego de que un hombre, un presunto hincha, ingresara a la práctica y lo amenazara con un arma de fuego en pleno entrenamiento pidiéndole que ponga "jugadores del club". En un principio se había informado que quien lo había intimidado era uno de sus dirigidos, César Pagani (27) pero el propio entrenador lo desmintió en diálogo con la emisora local Cadena 3.



Al respecto, el entrenador relató: "Apareció una persona que no conocemos quién es. Se dice que era jugador y no era así. Era una persona que no conocemos y a punta de pistola me amenazó". "Preguntó quién era Cristian Neira, sacó un arma y dijo que tenían que jugar los chicos del club, que sabía qué jugadores tenía que poner y que si no estaban, iba a tener consecuencias la familia", agregó.



En ese sentido, el entrenador aclaró que el presidente del club, José "Titi" Farías, tuvo un altercado con un jugador, a quien apuntó como el autor de los hechos. Neira sostuvo: "Me retiré de la práctica, llegó el presidente del club y tuvo un altercado con quien apuntó como el autor de los hechos, a quien echó del club. Ahí se produjo una amenaza del chico al presidente", precisó.



En tanto, Farías había señalado más temprano que echó al jugador al que sindicaba como autor de las amenazas. El dirigente advirtió que se hizo "la denuncia correspondiente en la Seccional 12. Le dije que no venga nunca más", contó.



El directivo otorgó detalles del escandaloso hecho: "El técnico fue amenazado con una pistola en la cabeza para que ponga los jugadores del club y no los que había traído". Por otra parte, Farías lamentó la renuncia de Neira de quien señaló que "hacía tres años que veníamos defendiendo el descenso y hoy estamos participando de un Federal C, por lo que no le caben reproches". El presidente de la Liga Cordobesa, Emeterio Farías, reconocido hincha de esa institución, por su parte, aseguró que "nunca pasó algo como esto" y se solidarizó con el entrenador. La causa ya es investigada.