Guillermo Barros Schelotto repetirá ante San Martín el equipo que venció a Banfield. Además, en la lista de concentrados figura el sanjuanino y ex San Martín Emmanuel Mas.



El DT apuesta a la continuidad ya que confía en que los mismos 11 tienen la capacidad para levantar el vuelo futbolístico del puntero. Por eso repetirá la formación más allá que no confirmó el equipo, pero sí dio la lista de concentrados en la que queda claro que el Melli no cambia.



El equipo, iría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Emmanuel Reynoso; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona.



Además, citó a Javier Bustillos, Julio Buffarini, Mas, Sebastián Pérez, Gonzalo Maroni, Junior Benítez, Ramón Abila, Cristian Espinoza y Walter Bou.