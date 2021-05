La Unión Argentina de Rugby (UAR) repudió los comentarios machistas del ex jugador de los Pumas en la década del "80, Andrés "Perica" Courreges (foto) acerca del rugby femenino.

"Qué puede sentir una jugadora de rugby que no tiene formación en divisiones inferiores, no tiene club, no tiene historia, no sabe lo que es el rugby, no es Leona. Ni pantera ni nada es so (eso es) un invento del comité olímpico de integrar a la mujer al deporte, pero debe haber deportes que pueden practicar y otros o (no) lo pueden practicar", había expresado Courreges en Facebook.