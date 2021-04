El teléfono de Ezequiel Rescaldani no paró de sonar ayer. Después de anotar tres goles que sirvieron para el triunfo de San Martín por 5 a 0 ante San Telmo, el delantero verdinegro analizó la victoria, dijo que fue clave para recuperar la confianza y dejar atrás las últimas presentaciones en Concepción que habían sido con derrota.



"Fue una victoria muy importante porque hacía tres partidos que no podíamos ganar. Estábamos dejando pasar partidos que a priori eran ganables, por eso no queríamos dejar pasar más oportunidades. Es una victoria fundamental que sirvió para volver a recuperar la confianza", comentó el nacido en Leones, provincia de Córdoba. El delantero continuó su análisis: "Necesitábamos ganar, el triunfo ante San Telmo sirvió para olvidar las dos derrotas de local que, si bien eran equipos respetables, eran partidos que en el análisis previo con nuestro juego los podíamos ganar, dolieron mucho esos partidos, por eso volver a la victoria era clave".

La última goleada de San Martín había sido ante Chacarita (4-1) en mayo de 2018.

¿Cómo sigue San Martín de ahora en más? Visitará a Defensores de Belgrano en Buenos Aires y para Rescaldani será una buena oportunidad para reafirmar el presente. San Martín ya venía dando señales de recuperación en el empate de visitante ante Villa Dálmine y entre semana ante Racing por Copa Argentina, donde justamente Rescaldani fue autor de uno de los goles de la remontada para llegar a los penales: "Hay que ir paso a paso, ahora tenemos un partido muy importante. Veníamos levantando y nos consolidamos como un equipo duro. Queríamos esto, recuperar la identidad. Lamentablemente en el fútbol es todo resultados, si sos protagonista y no ganas, el trámite se complica", expresó el atacante verdinegro.



Rescaldani se lució con un festejo muy particular que se remonta a sus Inferiores: "El festejo lo hago desde las divisiones inferiores junto a Luciano, un compañero de la Sexta División con el que siempre decíamos que si llegábamos a Primera lo íbamos hacer. Lamentablemente él se quedó en el camino pero yo lo sigo haciendo y acordándome de él", contó.



A sus 28 años, Rescaldani que llegó a San Juan desde Arsenal de Sarandí pero que supo pasar por Patronato, Talleres, Quilmes, Puebla y Málaga de España, Puebla de México y Atlético Nacional de Colombia, nunca había podido anotar su hat-trick: "Si bien el delantero vive de goles también vive de jugar bien, no solo d hacer goles. Lógico que es importante porque el puesto exige eso. Nunca se me había dado de hacer tres goles en un mismo partido, marcaba de a dos y me faltaba uno, así que esta vez por fin se dio", aclaró entre risas quien cumplió con la costumbre de llevarse la pelota por sus tres anotaciones.



Rescaldani también se manifestó a gusto en la provincia, sobre todo por la seguridad que brinda San Juan: "La provincia es muy cómoda. Se puede tener una buena calidad de vida y yo me ubico como si hubiese estado toda la vida acá. En cinco minutos llegas al club, algo que en Buenos Aires no pasa", manifestó.



Por último, ilusionado con que el presente de San Martín continúe por la buena senda, Rescaldani valoró el trabajo de sus compañeros y contó que están metidos de lleno en el sueño de todo Concepción: "Hay un grupo excelente con mucha juventud y hambre de gloria. San Martín es un grande de la categoría que tiene la intención de ser protagonista y ascender. El campeonato pasado estuvimos ahí cerca y ahora si bien es un torneo largo, vamos por esa senda. Estamos todos muy ilusionados".