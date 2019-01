Autos

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) dejó sentenciado a su favor este miércoles el rally Dakar en coches al adjudicarse la novena y penúltima etapa de esta carrera que se disputa íntegramente en Perú, en la que estiró aún más la diferencia sobre sus perseguidores.

Al-Attiyah se llevó la etapa gracias a los problemas sufridos por el francés Sébastien Loeb, que había marcado los mejores parciales del día hasta el último tramo de la etapa, donde su coche se quedó detenido hasta en dos ocasiones, y al abandono del también francés Stéphane Peterhansel (Mini).

De esos problemas del nueve veces campeón del mundo de rallys también se vio beneficiado el español Joan ’Nani’ Roma (Mini), que conserva la segunda posición de la clasificación general, aunque a 51 minutos de Al-Attiyah.

Loeb, que es el piloto que más etapas ha ganado en este Dakar -cuatro en total-, terminó la etapa a una hora y quince minutos de Al-Attiyah, por lo que en la general conserva posición, pero a una distancia de más de dos horas del catarí.

Peterhansel tuvo que tirar la toalla debido a un choque en el kilómetro 26 del tramo cronometrado del día donde quedó maltrecho su copiloto David Castera, que tuvo que ser evacuado a un centro médico.

El ’Señor Dakar’, como se le conoce en Francia a Peterhansel por sus trece títulos en el rally más duro del mundo (seis en moto y siete en coche), hizo un Dakar de más a menos en el que ganó dos etapas pero que tuvo que lidiar con los constantes problemas del buggy de Mini, que le llevaron a quedarse varado en diversas ocasiones.

Problemas similares tuvo el español Carlos Sainz, que partió a la etapa con casi tres horas de retraso sobre la hora programada, debido a unos problemas mecánicos que su equipo intentó reparar a contrarreloj para que pudiese continuar en carrera.

El madrileño había conducido en la víspera 230 kilómetros sin dirección asistida, que se rompió después de utilizar varias veces los gatos hidráulicos del coche para intentar salir de una cuneta arenosa en la que había quedado encallado el vehículo.

La novena etapa de este Dakar tuvo a Pisco como punto de partida y de llegada, con un recorrido de 409 kilómetros, de los que 313 eran cronometrados, y con una salida simultánea en líneas de cuatro coches.

Cuatriciclos

Ya son nueve las victorias de etapa que suma la Argentina en este Dakar. Todas se dieron en la divisional Cuatriciclos, donde nuestros representantes no han dejado especial sin ganar. Hoy, Nicolas Cavigliasso (Yamaha) se anotó su 8° triunfo, el 6° consecutivo, para así ampliar aún más su ventaja en el clasificador general.

A pesar de volver a vencer, esta no fue ni por asomo una etapa sencilla: “Me pasó todo lo que no me había pasado antes. En el arranque frené para asistir durante 10 minutos a un piloto de moto, que tenía una muñeca dolorida, y luego me caí en una duna”, comentó el cordobés, que a pesar de ello superó por 4m06s a Manuel Andujar (Yamaha) y por 24m32s a Jeremías González Ferioli (Yamaha). Del “Top 5” también fue parte Gustavo Gallego (Yamaha; 5°), mientras que más atrás culminaron Julio Estanguet (Can-Am; 9°), Carlos Verza (Yamaha; 10°) y Gastón Mattarucco (Yamaha; 12°).

En el total, Cavigliasso supera por más de 1h49m24s a González Ferioli y por 2h13m39 a Gallego. Andujar se ubica 5°, Estanguet 8°, Verza 9°, y Mattarucco 12°.

Camiones

Entre los camiones que vienen terminando la 41° edición del Rally Dakar 2019, la novena etapa entre Pisco y Pisco, mostró el avance de Eduard Nikolaev (Kamaz), quien se impuso en la etapa con 4h19m37s, superando por 14m03s sobre Siarhei Viazovich (MAZ) y por 27m43s, sobre su compañero, Dmitry Sotnikov (Kamaz), lo que le permitió recuperar la punta en la general. El cordobés, Federico Villagra (Iveco), hizo un buen parcial, hasta que a poco del final, tuvo problemas mecánicos y perdió mucho terreno, terminando noveno en la etapa, a 1h41m57s, que lo mantienen cuarto en la general absoluta.

Los últimos 112 kilómetros, de la etapa de mañana entre Pisco y Lima, Eduard Nikolaev (Kamaz) largará con un neto de 39h24m52s, superando a Dmitry Sotnikov (Kamaz), por 28m33s y es tercero, Gerard De Rooy (Iveco) a 1h35m10s, superando al argentino Federico Villagra (Iveco), a 5h47m44s, superando a Alex Loprais, a 6h05m52s, Siarhlei Viazovich (MAZ) a 6h19m14s y Maurik Van den Hervel (Iveco) a 11h56m32s.

SxS

Reinaldo Varela, el piloto de Can-Am fue el más rápido con su segunda victoria de etapa y una ventaja de 3 minutos sobre Gerrard Farrés. Chaleco López, líder de la provisional, ha ido a asegurar a 11’26’’.