Invicta y pegadora. La venezolana, Yainireth Altuve (28 años) ganó sus nueve peleas como profesional, todas por nocaut. Tiene en su derecha una mano para respetar.

Una se encuentra en la parte final de su gran trayectoria, mientras que la otra quiere hacer historia justo en el pico de su rendimiento. Se trata de los presentes de las boxeadores rivales de las sanjuaninas que ostenten los títulos mundiales y que protagonizarán la velada del próximo sábado en el Aldo Cantoni. Por un lado, la experimentada Carolina Duer (39 años) quien buscará arrebatarle el cinturón mundial gallo de la FIB a Cecilia Román y por el otro, la venezolana Yainireth Altuve (28 años) que irá por el golpe ante Leonela Yúdica para quedarse con su cetro mundial mosca de la FIB.



Duer, la Turca en el ambiente de los guantes al que ingresó como profesional en 2007, tendrá su ansiada revancha ante Román, quien le sacó la corona hace un año cuando la superó claramente por puntos en Buenos Aires. Tiene desde entonces esa larga inactividad sobre el ring debido a una lesión que postergó esta revancha y también a que se dedicó más a los avatares de su rol de promotora.



De hecho, fue la coordinadora en San Juan de varias de las defensas del cinturón de Yúdica. Carolina, ex monarca tanto de la OMB como la FIB, tiene claro que es su última chance de meterse en el mercado importante, el de las carteleras destacadas y las bolsas de dinero interesantes. Una derrota la dejará prácticamente tutenadose con el retiro. Se trata de una boxeadora experimentada, como Román, y que tiene en su palmarés uno de los puntos más alto cuando superó por puntos en el 2012 a la pionera del boxeo argentino, Marcela "La Tigresa" Acuña. Desde ese momento, hacen ya seis años, afrontó apenas ocho combates (ganó 6, empató 1 y perdió ante Román). Habrá que ver cómo la Turca es capaz de matizar su inactividad, ante una rival que está en su mejor momento como la anfitriona y que se está preparando desde hace un par de meses en Buenos Aires.



La retadora foránea la tendrá Yúdica. Es el caso de Altuve, con un récord inmaculado en el campo rentado: nueve peleas, todas ganadas y siempre por la vía categórica en base a una derecha para respetar. "Sé que con mi mano puedo hacer mucho daño: es mi mayor esperanza", expresó más de una ocasión la venezolana, quien es profesora de Educación Física y se metió en el boxeo a los 15 años por iniciativa de su familia. Su papá, Jairo, la entrenó de manera habitual y su madre fue quien la ayudó con la parte económica cuando no tenía ningún sponsor para subirse al ring. La Chinita, quien de joven incursionó en otros deportes como la natación y la gimnasia artística, se encuentra invicta pero hay un dato que contextualiza a sus adversarias hasta ahora: ninguna de las nueve que enfrentó ganó más de una pelea cuando la enfrentó, con el plus que cuatro de ellas tuvieron su debut ante ella.



Es decir, ante Yúdica será una prueba de fuego, sin un paso previo como para ir viendo para qué esta hecha. Quizá un salto demasiado largo, pero se sabe que en el boxeo como en la vida "el tren suele pasar una vez" y de ahí que aceptara esta oportunidad buscando la corona.

Por la revancha. Carolina Duer, a sus 39 años, busca recapturar la corona mundial de la FIB sabiendo que es su última gran chance.



Yúdica, de fondo



Con la disputa de dos títulos mundiales y ambos teniendo a una sanjuanina como actual campeona, se generó la disyuntiva de saber cuál de ellas sería la encargada del combate de fondo. Y aunque todavía no hubo una confirmación oficial de parte de la organización, la intención es que sea Leonela Yúdica la que dispute la última pelea de la noche, en su caso ante la venezolana Yainireth Altuve.



Es decir, que previamente lo hará Cecilia Román ante Carolina Duer, en la otra pelea que tendrá la histórica velada en San Juan con dos cinturones ecuménicos en disputa.



Teniendo en cuenta la magnitud del evento, se espera que el Aldo Cantoni esté repleto. En ese sentido, mañana y pasado habrá venta anticipada de entradas en Drugstore 1345 (Avenida Libertador 1345 Oeste) con los siguientes precios: Generales $100, Platea Este $150, Platea Oeste $180 y el Ring Side $300.



A la balanza



El viernes, a partir de las 11 horas en el Hotel Del Bono Park, será el momento del pesaje para las cuatro boxeadores que protagonizarán la velada en el Aldo Cantoni. A su vez, la intención es realizar una conferencia de prensa con la presentación de todas ellas.