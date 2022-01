Este viernes, durante una conferencia de prensa en el Hotel Albertina, oficializaron a Revolución Básquet San Juan, el representante local en la nueva Liga Federal, donde competirán 20 federaciones de todo el país y habrá 102 equipos de cada rincón de nuestro mapa nacional.

Su entrenador, Sergio Cabañas, expresó que “lo positivo es que como cuerpo técnico hemos podido lograr que los jugadores se sientan bien y comprometidos con el proyecto que lleva a tener grandes objetivos”.

En ese sentido, el ayudante técnico Juan Pablo Olivares dijo que “las expectativas son altas porque llevamos cerca de dos semanas de entrenamientos y el crecimiento ha sido grande. El cuerpo de jugadores es muy bueno”.

Por último, el jugador Juan Manuel Rodríguez fue contundente al asegurar que “el objetivo es clasificar entre los cuatro primeros y después seguir avanzando. En lo personal, aportar en lo que me pida el técnico”.

Plantel de Revolución San Juan Básquet 2022

Hugo Daniel Castro Categoría Primera Ausonia, Jáchal

Ivan Santiago Martín Categoría Primera Urquiza

Facundo Antonio Chiabotto Categoría Primera Rafaela

Emanuel Franco Uzair Categoría Primera Urquiza

Juan Luis Romero Categoría Primera Ausonia

Matías Nicolas Lucero categoría Sub 21 Liga de Mendoza

Valentín Tobías Guida categoría Sub21 Urquiza Anzorena

Facundo David Bustos categoría Sub21 Urquiza

Juan Manuel Rodríguez UNSJ, Independiente, Jáchal, General San Martín, Rivadavia

Francisco Rojo UNSJ

Emanuel Cabañas Urquiza

Angel David Olguín UNSJ

Jesús Alexis Muñoz Urquiza

El torneo

El próximo 28 de enero dará comienzo la temporada 2022 de La Liga Federal de básquetbol. La tercera división del básquet argentino arranca una nueva era, con cambio de nombre, participación récord y una extensa cobertura geográfica. Para darle un sentido de pertenencia integral a todo el básquet argentino, vinculando las marcas de las tres ligas profesionales, el Torneo Federal pasará a llamarse Liga Federal, siendo que es la categoría previa para ascender a la Liga Argentina.

La flamante edición tendrá una participación sin precedentes en la historia, con 102 equipos involucrados representando 20 federaciones del país, lo que vuelve a colocar al certamen como la competencia deportiva con mayor cobertura geográfica del país.

La actividad estará sectorizada en ocho divisiones regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1, Patagonia y Buenos Aires-FeBAMBA. Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de Mayo. A partir de esa fecha los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs Cuyo, NEA vs Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs Región 1 y Patagonia vs Buenos Aires-FeBAMBA.

En cuanto a la composición de las plantillas, como ya se ha informado, las mismas estarán integradas por cinco jugadores mayores, dos jugadores U23, tres jugadores U21 y dos U19 o menores. En todos los casos se tomará el año 2022 para el cómputo de dichas edades. Es decir, se considerarán jugadores mayores los nacidos en 1998 o antes. Serán fichas U23 los nacidos en 1999 y 2000, las fichas U21 estarán compuestas por los nacidos en 2001 y 2002, mientras que los nacidos en 2003 en adelante serán considerados U19. La novedad para esta edición radica en que se podrán inscribir en la lista de buena fe hasta cuatro U23 y seis U21 en tanto y en cuanto los mismos tengan un año o más de permanencia en el club.

La División Cuyo

Revolución Básquet De San Juan

Club Atlético Montmartre (Catamarca)

Hindú Basket Ball Club (Catamarca)

GEPU (San Luis)

Club Amancay (La Rioja)

Club Atlético Riojano (La Rioja)

Club Atlético Unión (La Rioja)

Club Banco Rioja (La Rioja)

Club Social Deportivo Facundo (La Rioja)

Rioja Juniors Basket (La Rioja)