Le dio positivo un análisis realizado por propia decisión.

Una imagen vale más que mil palabras, por eso el lunes 9 de julio de 2012 la foto del ciclista Bradley Wiggins con la bandera inglesa en su cuello delante del Arco de Triunfo fue tapa de la mayoría de los diarios británicos. Era una manera de "refregar" en la cara de los franceses como un inglés festejaba delante de uno de los monumentos emblemáticos del orgullo galo. Aliados en la Segunda Guerra Mundial, la historia de estos dos países está llena de sus luchas por imponer su poderío en Europa.



Ayer, salió a la luz un informe de 52 páginas, realizado por el Comité Digital de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes británico donde se afirma que el equipo Sky utilizó medicamentos para mejorar el rendimiento de ciclistas y no sólo para el tratamiento con fines médicos. Allí se detalla que durante la preparación del Tour de Francia de 2012, Bradley Wiggins se benefició de la mejora de rendimiento que provocan algunas sustancias prohibidas que le fueron suministradas con el pretexto de que servían para uso terapéutico. "Por las evidencias recibidas esta comisión, cree que este potente corticosteroide (triamcinolona) se utilizó para preparar a Wiggins y posiblemente a otros corredores de cara al Tour de Francia. El propósito no era terapéutico sino provocar una mejora del rendimiento en la carrera. La utilización de la Autorización por Uso Terapéutico (TUE por sus siglas en inglés) antes del Tour de 2012 significa que también se benefició de sus propiedades durante la carrera", concluye el informe, según publicó ayer el periódico "The Guardian".



La comisión también se refiere al "bolsín" que el corredor recibió durante el Criterium Dauphiné 2011. de parte del director del equipo David Brailsford, quien afirma que se trataba de Fluimucil, un mucolítico cuyo consumo está permitido.



Pero el diputado responsable de la comisión sugiere que también se trataba de triamcinolona. Circunstancia que, de confirmarse, podría tratarse de un incumplimiento del Código Antidoping, pues en ese momento el corredor inglés no tenía autorización para consumir esa sustancia.



Wiggins, es el ciclista más laureado de los Juegos Olímpicos con ocho medallas (siete en pista y una, de oro, en ruta).



Entre sus mayores éxitos deportivos se destacan el oro olímpico en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además del rutilante triunfo en el Tour de Francia en 2012.



Por lo que, de confirmarse lo que dice el informe será un golpe al corazón del equipo más poderoso del ciclismo mundial.





"Es triste que se acuse a personas de cosas que nunca hicieron y se las considere realidad. Niego lo dicho en ese informe".

BRADLEY WIGGINS - Ganador del TDF 2012

TAMBIÉN EN BOXEO

A Canelo le encontraron clembuterol

A dos meses de la pelea revancha ante el ucraniano Genady Golovkin, al boxeador mexicano Saul "Canelo" Álvarez le encontraron en su sangre clembuterol, un anabólico utilizado para engordar al ganado vacuno. La misma por la que despojaron del Tour de Francia 2010 el ciclista español Alberto Contador.



La empresa Golden Boy Promotions informó el tema a la Comisión Atlética de Nevada y puso a disposición al púgil para realizarle cualquier examen siguiente para que no haya situaciones contrarias al combate del 5 de mayo. "Esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado. Me someteré a todas las pruebas que me pidan para aclarar esta situación", dijo el púgil.