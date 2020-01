Si llegar a su pueblo con la Vuelta a San Juan ya sería especial, llegar siendo el mejor ciclista sanjuanino, mucho más. Jáchal le abrió las puertas de par en par a José Reyes y el ciclista de la Municipalidad de Pocito, se llevó la ovación y el cariño de quienes se acercaron a ver la largada de la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan.

"Estoy muy feliz por el recibimiento de la gente, eso es algo que uno no puede comprar, llegar al pueblo y que la gente te reciba de esta manera no tiene precio", comentó el jachallero. Hace tiempo que dejó el pueblo para radicarse en San Juan siguiendo su sueño de ser continental y que la Vuelta Internacional llegue hasta allí, lo llenó de emoción: "Es hermoso que una Vuelta de este nivel llegue a Jáchal. Nunca antes hubiésemos imagino todo esto. Estas cosas no se viven todos los días", contó quien recibió luego su maillot que lo identificó en el pelotón como mejor ciclista sanjuanino ubicado en la general. "Esto no se logra muy fácil, son años de constancia y sacrificio. Eduardo Vega es quien me dio el plus para llegar a esto, así que todo esto va dedicado a él", manifestó el jachallero que, haciéndole honor a su apellido, ayer fue rey en su tierra.