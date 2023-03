Independiente no está pasando por un buen momento en la Liga Profesional. En medio de las críticas, Rodrigo Rey se expresó al respecto. "Uno siente dolor, el partido terminó en un empate que duele. Estamos necesitando de tres puntos que nos den fuerza, desde el juego estamos bien, pero nos falta esa cuota para poder quedarnos con los tres puntos. Tenemos que tener la mente puesta en Barracas el viernes", comenzó el arquero. Y agregó: "Trabajamos para que todo vaya bien y cuando las cosas no se dan duele el doble, la forma es estar todos juntos. El bien del club está por encima del resto, es mucho más fácil cuando todos tiramos para el mismo lado". Asimismo salió a bancar a Leandro Stillitano, quien es criticado por su labor como DT del primer equipo: "Apoyo a Stillitano, hace poco más de dos meses que venimos en un trabajo nuevo con un grupo joven. Se hicieron muchas cosas buenas. Se nota que el club está en un proceso de cambio". El ex Gimnasia cerró con unas palabras a los fanáticos del Rojo: "Al hincha le doy las gracias, son más años de momentos duros que de buenos. Cada uno desde su lugar queremos que los resultados buenos lleguen".