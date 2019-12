Pequeños gigantes. Los chicos de Richet y Zapata se quedaron con la final con total autoridad. Valenciano, que venía de ser subcampeón el año anterior ante Concepción, volvió a estar en las puertas de la gloria.



Sin piedad. Lejos de ser un partido apretado como acostumbrar a ser las finales, la de ayer fue atípica y quizás impensada. Es que hacía años que una final de un Mundialito no tenía un resultado tan abultado pero los pequeños de Richet y Zapata fueron contra la lógica y lograron eso. Golearon por 5 a 0 al poderoso Valenciano para gritar campeón en el XXX Encuentro Internacional de hockey sobre patines en categoría Mini denominado "Francisco Montes".

La Copa Challenger DIARIO DE CUYO, que fue la enorme motivación durante la semana para los 700 chiquitos que disputaron el torneo, quedó en manos de los chicos de las Colonias que no tuvieron piedad en el choque decisivo disputado en un Estadio Aldo Cantoni repleto, como acostumbra este tradicional Mundialito que ayer bajó el telón.

A Richet, que venía de vencer a Bancaria, le bastaron apenas dos minutos para marcar la diferencia que le permitió manejar el ritmo del encuentro. Valenciano, que llegaba de eliminar a Olimpia Blanco, padeció el primer golpe del "Violeta" cuando apenas iban 1m45s y Benjamin Aguadd tras una enorme jugada dejó sin chances a Nievas. De ahí en más y con ese envión los chiquitos fueron por más y aumentaron diferencias a los 4m21 cuando Mateo Lorenzo anotó el segundo. El de La Barraca no salía del golpe y volvió a padecerlo poco antes que finalizara esa primera parte con el 3-0 que anotó Lisandro Romero después de un libre. En el complemento, con la ventaja considerable a su favor, los dirigidos por Pía Sarmiento apostaron a defender bien el arco de Pandolfini pero no se conformó con eso Bautista García quien por su carril, el izquierdo, marcó un doblete a los 3 y 4 minutos que terminaron liquidando el partido con mucho tiempo por delante. Valenciano sintió la goleada y nunca le encontró la vuelta. Juani Quiroga intentó cargarse el equipo al hombre y Alejo Beja, también lo buscó pero no hubo caso, el arquero del Viole defendió bien y los pequeños de La Barraca fueron apagandose sin ni siquiera poder llegar al gol de honor.

Richet y Zapata, de la mano de la ex campeona mundial Pía Sarmiento, volvió a gritar campeón en el Mundialito de Bancaria. Los pequeños del "Violeta" aseguraron la Copa y festejaron eufóricos la Copa que todo el mundo quiere ganar. A lo grande, como para que no queden dudas.

Deseada. Andrés Montes, director Comercial de DIARIO DE CUYO entregó la Copa Challenger al campeón.

Colmadas. Así lucieron las tribunas del Cantoni durante la final. Una postal envidiable.

Contracara. Mientras las chicas de la "U" Católica de Chile celebran el título, una pequeña de Barrio Rivadavia lo padece.

Chilenas campeonas

En un apasionante encuentro disputado en la antesala de la final del Mundialito, las chicas definieron el Campeonato Sub-13 que en esta edición consagró a la Universidad Católica de Chile. Las trasandinas vencieron a Barrio Rivadavia tras un ajustado 4 a 3 para poder gritar campeón. El choque tuvo sus tintes emotivos porque las sanjuaninas tuvieron infinitas situaciones de llegar a la paridad pero no pudieron.

Autoridades

Después de la consagración de Richet y Zapata llegó la premiación y entrega de las distintas Copas. Las autoridades presentes que repartieron los trofeos fueron la presidenta de Bancaria Nancy Herrera, el director comercial de DIARIO DE CUYO Andrés Montes, el director de Deporte Federado de la Secretaría de Deportes, Leonardo Flores y Daniel Martinazzo, expresidente de la Federación Sanjuanina de Patín.

> El resto de las Copas

La Copa Challenger DIARIO DE CUYO le perteneció a Richet, subcampeón fue Valenciano y tercero culminó Olimpia Blanco que venció a Bancaria por 4 a 3, entre las chicas Sub 13 Universidad Católica de Chile fue el campeón, Barrio Rivadavia subcampeón y el bronce fue para San Martín de Mendoza que venció a Unión por 2 a 1. La Copa de Plata fue para Caucetera que venció en la final a Concepción Blanco por 4 a 3, tercero culminó Unión quien venció a Social por 9 a 1 mientras que entre las chicas el campeón fue el SEC que le ganó a Murialdo por 2 a 1, el tercer puesto le correspondió a Aberastain quien venció a Concepción por 1 a 0. En tanto que por la Ronda Consuelo, La Copa Revolución Platino se quedó en manos de Neuquén, quien venció en la final a La Colonia por 8 a 2. La Copa Platino Amistad fue para Olimpia Azul, el subcampeón resultó San Agustín.