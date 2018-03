Boca comenzó ayer su semana de trabajo con la certeza de que Emanuel "Bebelo" Reynoso jugará desde el arranque contra su ex club, Talleres de Córdoba, en reemplazo de Tevez, quien tiene una lesión muscular. Aunque esa no sería la única variante del once que dirige Barros Schelotto ya que Wanchope Ábila tiene una fuerte sobrecarga muscular y Bou podría ingresar.