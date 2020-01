Con esa frase: "Ricardo (Escuela) es un grande", Nicolás Tivani comenzó todos los reportajes que respondió en la tarde de ayer. El triunfador de la Doble Media Agua primero agradeció al compañero que se codeó con la gloria de un récord que lleva más de siete décadas y que no pudo conseguirla. "La consigna era trabajar para que él pudiera conseguir el objetivo y se hizo todo lo posible. Tuvimos gente en todos los cortes y cuando parecía que tendría chances de definir dentro de un grupo chico, no pudo darse", confió. Y luego agregó: "Él me preguntó cómo estaba para embalar porque había gastado mucho y me levantó el embalaje de manera excepcional, me dejó solo para que acelerara y terminara la tarea", explicó.



Sobre su presente dijo estar muy satisfecho, pero también contó que le hubiera gustado llegar un poco más descansado a la Vuelta. "No paro desde el año pasado, entre Argentinos y Panamericanos he tenido mucha actividad".