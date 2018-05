Coloso. El estadio techado de Richet y Zapata ya se erige en el costado Oeste del predio vecinal. Se viene una fantástica inauguración en pocas semanas más.

A 41 años de aquel sueño de esos colonos que decidieron organizarse como unión vecinal, el tiempo fue trastocando todo. Hoy, las Colonias Unidas Richet y Zapata saben que ya dejaron de ser solamente su vecinal para ser la casa de todos, el club de todos. Un sueño hecho realidad que con 2.000 socios activos se afirma en obras para sostener su presente y mostrar el futuro. Y en ese camino, hoy Richet y Zapata está ya en la cuenta regresiva para la pronta inauguración del estadio cubierto que en una superficie de 50 metros por 30 ocupa una buena parte del sector Oeste del predio que orgullosamente ha ido creciendo con los años. La inversión de más de 7 millones de pesos servirá para coronar un proceso que de la mano del hockey sobre patines hizo explotar al club que comenzó en 1979 con este deporte pero que recién en 1994 entró a ser parte de la Federación Sanjuanina de Patín. Hoy, los Violetas son protagonistas salientes de Liga, temporada local y torneos nacionales por lo que la concreción de su cancha techada los encuentra en un momento sensacional desde lo deportivo e institucional.



La obra, que llegó de la mano del proyecto que encabeza la Secretaría de Deportes de la provincia, está en plena ejecución y a dos meses de su inicio, la dirigencia que encabeza el presidente Sergio López tiene previsto tenerla lista a fines de este mes de mayo o a lo sumo la primera quincena de junio. El club adquirió por un monto de 500 mil pesos todo el nuevo piso de granito y el plan es colocarlo apenas culminen las obras de techado. Además, harán una reducción de la pista haciéndola de 30 x 20 para instalar tribunas, cabinas y una proyectada confitería. Todo está medido. Planeado y pensado. El hockey sobre patines es pilar de sus actividades deportivas con inferiores, escuelita y divisiones mayores movilizando no menos de 250 jugadores y lo potenciarán con ese miniestadio pero además le pondrán infraestructura a otras disciplinas bajo techo como el vóleibol, el hándbol, el futsal y el básquetbol. Eso generará un movimiento de 250 deportistas más con todo lo que implica. El hockey pista y el hockey sobre césped es otro de sus puntos fuertes y Richet y Zapata goza hoy de la posibilidad de que en poco tiempo más se concrete la instalación de la cancha de césped sintético. Un sueño también hecho realidad en un año de enormes realizaciones. En lo deportivo además, se reflotará la escuelita de fútbol con un proyecto que tiene a Ariel Aguero como su gestor.



En lo institucional, Richet y Zapata sigue buscando más opciones de crecimiento y a la movilidad (mini bus) ya adquirido en 2016 ahora se le suma otra nueva movilidad que fue comprada y está en la etapa de ploteo y acondicionamiento para que todas las disciplinas deportivas del club tengan móvil propio donde sea que se presenten. En lo deportivo, Richet se prepara para la disputa del Argentino Seniors de Clubes de hockey de la semana próxima en San Juan teniendo a la Fundación Diberbol como uno de sus auspiciantes y sabiendo que el trabajo de crecimiento del grupo de trabajo de Roberto Galván va consecuentemente con lo que el club aspira.



Su presidente Sergio López tiene muy claro el porqué del crecimiento de Richet Zapata: "Somos familia. Eso creo que nos diferencia y nos distingue. Desde 1977 cuando nació como vecinal, nunca se perdió ese sentimiento y hoy sabemos que es nuestro plus. Tenemos casi 2.000 socios y la cuota no es elevada. Priorizamos el número sobre el precio porque queremos un club de puertas abiertas y para toda la familia".



Uno más



Mañana, a partir de las 19.30, el Deportivo Unión Estudiantil realizará la inauguración de su estadio techado en la sede de Santa Lucía. Así, el hockey sobre patines sanjuanino sumará un escenario más para utilizar durante todo el año.