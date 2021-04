POTENCIAL Y SACRIFICIO. Jesús y Alejandro Muñoz son grandes atletas de la provincia y realizan un enorme sacrificio para hacer el deporte que los apasiona. Ahora buscan llegar al Nacional en Córdoba.

El sacrificio y la humildad son su bandera. Es evidente que la pasión que sienten por el trekking les corre por las venas y es otra coincidencia además del ADN. Se trata de los hermanos Jesús y Alejandro Muñoz, dos jóvenes atletas albardoneros que están realizando una rifa y fabricando dulces para vender y así conseguir los fondos necesarios que les permitan estar en el Campeonato Argentino de Montaña a realizarse en el mes de junio en la provincia de Córdoba. Nacidos en la localidad de Campo Afuera, en Albardón, los hermanos se metieron en el mundo del trail hace algunos años. Alejandro (23 años) fue quien comenzó primero y una jornada, hacen ya 3 años, casi sin querer, también atrajo a esta disciplina que tiene muchos adeptos en San Juan a su hermano mayor, Jesús (28). "Yo jugaba al fútbol y un día lo acompañé a correr y justo un compañero de él se había lesionado: entonces, me invitaron a correr a mí que jamás había corrido. Fue en la posta San Silvestre y desde ese momento me apasioné, dejé el fútbol y me dediqué de lleno a esto", comentó Jesús quien hizo una rifa vendiendo números a 200 pesos cada uno. ¿Los premios? Van desde un chivo, pasando por pollo asado y hasta sesiones de kinesiología deportiva donada por sus mismos compañeros del grupo de entrenamiento que buscan darle una mano a los hermanos para que puedan competir en el Nacional.

Es que los Muñoz no tienen los fondos para solventar los gastos que exige este deporte: desde las zapatillas que se necesitan para la práctica en la montaña, hasta lo que implica competir en otra provincia. Jesús trabaja en los parrales en la cosecha, mientras que Alejandro es sereno en una finca de Caucete. "Nuestro entrenador Matías Espejo es quien nos incentivó para ir a correr. Nunca salí de San Juan, con decirte que ni siquiera conozco Mendoza", expresó Jesús, quien contó un poco de su rutina diaria: trabaja en la cosecha de 7 a 15 y después de su almuerzo y un breve descanso sale a correr unos 15 kilómetros de promedio por día.

Mientras Jesús vende los números con ayuda de sus compañeros y el grupo "Cura Brochero", Alejandro en Caucete decidió hacer dulce de membrillo para vender y con lo que recaude intentar solventar los gastos. La inscripción para el Nacional ronda los 5 mil pesos y a eso deben sumarle el costo del hotel para los 3 días que dura el evento y los pasajes hasta la provincia mediterránea.

Alejandro podría competir en la prueba Kilómetro Vertical, mientras que Jesús lo haría en los 20 kilómetros, siendo ambos son selectivos para el Mundial de montaña. Los dos cuentan con potencial de sobra en el trekking. Se repartieron triunfos en la Salomon K, en el Campeonato Sanjuanino, Desafío Agua Negra, Colorado Race, Tupelí, Desafío Villicum y la Anchipurac por nombrar algunas pruebas locales. Pero nunca fueron a competir en otra provincia y esta vez quieren cumplir ese sueño: "No pienso en cuál resultado puedo conseguir, me dijeron que el nivel es muy alto porque están los mejores del país pero quiero ir a medirme y sé que voy a dejar todo", expresó Jesús.

Los hermanos no salieron a golpear puertas pidiendo nada. Sólo se la rebuscaron y con lo poco que tienen y lo que aprendieron en la vida como la producción de dulces, están buscando los medios para poder estar en Córdoba a mediados de este año.



AYUDA

Para colaborar con los hermanos Muñoz para que puedan participar del Nacional de trekking en Córdoba se puede comprar algún bono contribución de 200 pesos (sortea el 24 de mayo) de los que venden o comunicarse al celular 2646231496. Toda ayuda es bienvenida.