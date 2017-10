GOLEADOR. Emiliano Rigoni fue figura en Rusia.

San Petersburgo, TELMA



El volante argentino Emiliano Rigoni marcó los tres goles con los que Zenit, de Rusia, le ganó ayer a Rosenborg, de Noruega, por 3-1, de local, en un partido por la tercera fecha, y se afianzó en la punta del Grupo L de la Liga de Europa de fútbol.



Rigoni, ex Independiente, anotó al minuto de juego y a los 23 y 30 minutos del segundo tiempo; en tanto que Pal André Helland en el final del partido descontó para el conjunto visitante.



Zenit, que además tuvo de titulares a Emanuel Mammana, Matías Kranevitter y Sebastián Driussi (ex River Plate) y a Leandro Paredes (ex Boca Juniors), llegó a nueve puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones; mientras que Rosenborg se quedó tercero con tres unidades.



En el otro partido del grupo, Real Sociedad, de España (6), con el arquero argentino Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata) de titular, goleó a Vardar, de Macedonia (0) por 6-0, de visitante. Los otros resultados de ayer:



Grupo A: Astana de Kazajistán 4 - Maccabi Tel Aviv de Israel 0.



Grupo G: Lugano de Suiza 3 - Viktoria Plzen de República Checa 2 y Hapoel Be"er Sheva de Israel 1 - Steaua Bucarest de Rumania 2.



Grupo H: Bate de Bielorrusia 1 - Colonia de Alemania 0 y Crvena Zvezda de Serbia 0 - Arsenal de Inglaterra 1.