Juan Román Riquelme, ídolo de Boca, expresó su indignación por el escándalo con el ataque al micro y los incidentes que derivaron en la suspensión de la final de la Copa Libertadores ante River en el Monumental. Además, destacó que lo importante pasa por la salud de los futbolistas agredidos.

"Son personas, ya no importa el partido. Lo más importante es que ningún jugador esté lastimado gravemente, como lo fue la vez de la cancha de Boca (el episodio del gas pimienta en 2015). No puedo creer cómo podemos vivir así, tuviera que haber sido una fiesta", aseguró en diálogo con Canal 13.

Además, el Torero agregó: "Estoy agotado, cansado de mirar todo lo que pasó, de ver gente que tiraba piedras y que no los paren. Tenemos que agradecer que no tenemos jugadores de Boca internados. No puedo creer lo que pasó".

Por otra parte, Riquelme respondió que el partido debe jugarse, pero que quedará empañado por lo que pasó. "Es un juego, es un deporte. Ganar va a ganar uno y se van a jugar 90 minutos. En vez de estar orgullosos de que los dos equipos más grandes del país están en la final, vamos a tener que hablar de esto", comentó.

Finalmente, destacó la actitud de River de no estar dispuesto a empezar el partido si el rival no estaba en condiciones. "Si los jugadores de Boca no estaban en condiciones de jugar, mirando a (Marcelo) Gallardo, que es una persona tranquila, creo que no va a querer jugar hasta que los chicos estén en condiciones", concluyó

Fuente: TyC