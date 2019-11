A horas del cierre de las listas para las elecciones presidenciales del 8 de diciembre en Boca, Juan Román Riquelme decidió volver a hablar para aclarar algunas rumores que giraban en torno a su figura durante las últimas horas.

“El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad", anunció sobre su encuentro de despedida que estaba pautado para el 12 de diciembre en la Bombonera.

“Es lo normal. El partido tiene que ser algo divertido, una fiesta. No me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones. Lo más importante no es mi fiesta, tengo que pensar en mi club. A quien le toque ganar las elecciones, sea Beraldi, Ameal o Gribaudo, ojala me den permiso. Será en junio. Imagino que antes de la Copa América. No hay partidos, ni elecciones. Sería un buen momento para poder pasarla bien. Tenía ilusión de hacerlo ahora, estaba todo armado, pero lo más importante es mi club”, explicó.

“Todos los muchachos ya tenían sus pasajes. Estoy muy feliz, estos meses disfruté muchísimo porque cada compañero que tuve me comuniqué y estuvieron muy contentos de poder volver a la cancha de Boca. Ojalá que a mitad d año podamos disfrutar de ese momento sin molestar a nadie”, agregó.

El ídolo xeneize había sacudido el clima político de la entidad hace algunas semanas atrás cuando confesó su intención de ser candidato a presidente del club si todas las listas se ponían de acuerdo y lo impulsaban como líder de la unidad.

“Si hay unión, yo puedo pensar en ser presidente; en ser lo que sea”, advirtió por entonces. A pesar de las negociaciones, no hubo siquiera un mínimo consenso y todo hace indicar que habrá tres agrupaciones pujando por la presidencia en los comicios.