Juan Román Riquelme ya anunció que su partido de despedida está confirmado con fecha. "Se va a hacer el 12 de diciembre. Es un día importante para el hincha de Boca, para mí, espero que se pueda disfrutar, que la pasemos bien, que se disfrute al máximo", contó.

"Va a ser maravilloso volver a la Bombonera. Pasó mucho tiempo... No sé si estoy preparado, para ustedes es fácil, para mí es algo único. Trate de alargarlo lo que más pude para que mi hijo Agustín lo pueda disfrutar. Es la última vez que voy a entrar como futbolista a esa cancha, al patio de mi casa... Yo espero que la gente lo pueda disfrutar", agregó JR, en conferencia de prensa.

Luego, el ídolo agregó: "Tomar la decisión no fue nada fácil. No sé si estoy preparado para volver a entrar a esa cancha en la que viví momentos increíbles. Después veremos si alcanza con un partido o tendremos que hacer uno más".

"Tengo la suerte de que he jugado con grandísimos futbolistas, me tocó estar en la Selección, en España. A muchos futbolistas no los tuve como compañeros pero les gustaba lo que hacía. Más de uno ha preguntado para estar", dijo Román.

Consultado sobre la semifinal de la Libertadores ante River, dijo: "Para mí no es una revancha, yo no juego, y yo ya la gané. Cuando jugué, la gané y después le gané al Real Madrid".

Y anticipó: "Carlos (Bianchi está confirmado. El tuvo mucho que ver en esto. A partir de esta fecha, estaba a disposición, él no puede faltar, me tiene mucho cariño, me quiere más de lo normal. Ahora que está más grande me lo hace saber más seguido. Antes costaba mucho que dijera que me quería o que me tenía cariño. El sabe lo que yo lo quiero".

"Soñaba ser futbolista de chiquito. Le pedía a mi mama que me dejara todos los días, porque si iba al colegio no llegaba. Le decía que si era futbolista le iba a poder comprar su casa. esto es un sueño, jugar en Primera y tener este partido después de haberme retirado hace mucho es maravilloso. El hincha está loco, no sé por qué le he caído tan bien. No tengo dudas de que ese día va a ser lindo", contó, con sentimientos.