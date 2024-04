Boca Juniors se quedó con el Superclásico ante River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Fue triunfo 3-2 por los goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, por duplicado; mientras que Miguel Borja y Paulo Díaz fueron los que convirtieron para el Millonario.

Juan Román Riquelme lo vivió de manera muy particular, en especial sobre el cierre del encuentro cuando el árbitro Yael Falcón Pérez marcó el final. El presidente xeneize se abrazó con Raúl Cascini, pero solo se limitó a tomar mate y mirar con gesto adusto. La procesión iba por dentro.

La alegría de Juan Román Riquelme luego de la victoria de Boca en el Superclásico ��pic.twitter.com/XfTgswsmvr — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) April 21, 2024

Sin embargo, pocos minutos después, salió de su palco exclusivo y se mezcló con los hinchas en la platea. Román cantó cada canción, revoleó una camiseta de Boca y saludó a los más cercanos que le extendieron la mano.

Tras el encuentro, se sumó al diálogo mano a mano con ESPN. A continuación, sus mejores frases:

“Lo más importante en los Superclásicos es ganar. Cuando uno juega bien siempre tiene más chances, pero esto es maravilloso. Un Superclásico con la gente de los dos equipos es increíble. Ojalá que lo podamos vivir más seguido. Siempre va a ganar uno de los dos, pero lo más lindo es poder vivir esto con las dos hinchadas”.

“Para nosotros es un sueño tener a Cavani. Hemos hecho todo lo posible durante dos años y medio que quisimos convencerlo para que venga a nuestro club. Soñábamos con tenerlo. Está muy feliz él y su familia. Estamos disfrutando mucho de tenerlo”.

��El FESTEJO de Juan Román #Riquelme CON LOS HINCHAS DE #BOCA. pic.twitter.com/kViDt01sbx — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 21, 2024

“Toda la semana estuve escuchando que Demichelis iba por su tercera victoria, y nunca escuché que Boca iba por su tercera eliminatoria consecutiva. Eso no lo pusieron. Estamos felices que en las tres veces que nos enfrentamos, siempre pasamos. Significa que estamos haciendo las cosas bien. Nos hacen poca propaganda, pero estamos felices del grupo que tenemos y poder eliminar a nuestro rival por tercera vez consecutiva. Y con nuestra gente en la cancha, porque las primeras dos fue en pandemia”.

“Boca lo ha hecho bien el último Superclásico en cancha de River. Ellos jugaron de contragolpe claramente en su estadio y hoy hicieron lo mismo. Echeverri, que juega muy bien, más los dos delanteros y los otros siete de mitad de cancha para atrás, a defender. Se encontraron con el gol y Boca lo ha hecho muy bien. Marco esto porque a nosotros nos han pegado por todos lados. Hemos ganado bastante y nos golpearon. Que juegan mal, que gana con suerte... Para mí es un juego, el más lindo de todos, pero hay que ser un poco más neutral y tratar de hacer su trabajo parejo para todos lados”.

“Este grupo de jugadores lo único que tengo que decirle es gracias. Nos han hecho jugar la final de la Copa Libertadores hace poquito. Hoy nos regalan esta alegría que la necesitábamos como hinchas, como club sí, porque todavía escuchábamos que con gente no podíamos ganar. Bueno, hoy lo ganamos. Le estamos compitiendo a nuestro rival”.

“Siempre confío que las cosas van a salir bien. No puedo hacer más nada, antes jugaba y hacía lo mejor en el campo de juego. Ahora estamos muy felices del grupo de jugadores que tenemos. Entiendo que es un juego. Los muchachos compitieron bien. Han hecho un gran partido. Nuestros delanteros una vez más han hecho su trabajo. Miguel y Edinson vuelven a marcar como hicieron hace poquito en Copa Argentina. Han disfrutado del partido. Siempre tengo confianza. De jugador no festejaba mucho los goles, menos ahora”.

“Los chicos sabían que terminar con once, si estamos once contra once vamos a tener muchas chances de ganar. River tiene muchas cosas claras, jugadores de experiencia. Con San Lorenzo y Racing lo hicieron bien, ahora disfrutan. Ganaron el partido más especial para los hinchas y para ellos”.

“El fútbol argentino es muy parejo. Estamos contentos con nuestro entrenador. Solo pensamos en competir y que el técnico tenga las variantes para que decida cómo jugar”.

“Hasta que no finalice este torneo es Rosario Central, para mí el mejor es el que gana. Si salió campeón es porque algo mejor que el resto hizo. Hoy extrañamos a Medina, es muy importante para el equipo. El entrenador tiene una manera, lo hizo en Tigre y Huracán y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Más la categoría de jugadores que tenemos que acompaña al sentido que le quiere dar el entrenador. Estamos por buen camino. Ojalá que cada día podamos jugar mejor y nuestro técnico pueda disfrutar”.

“El hincha tiene derecho a opinar lo que quiere, es un juego. Boca es mejor con Pol Fernández, es el más inteligente”.

“Tenemos que festejar. Mañana es el día más lindo. A partir del martes pensaremos en el viaje a Brasil. Estudiantes lo hizo bien, está compitiendo bien. Ahora festejaremos y pensaremos en el partido de Brasil que será muy duro. Ya veremos cuándo jugamos. Estudiantes también juega Copa y se comportará normal como lo hemos hecho nosotros cuando pasó lo del chico de Estudiantes que por suerte no pasó nada, eso fue lo más importante. No creo que tengamos problema en tener el descanso los dos y competir de la mejor manera”.