Luego del triunfo 1-0 en el Superclásico ante River, el mundo Boca está con una sonrisa de oreja a oreja. Y así lo demostró Juan Román Riquelme, quien expresó su alegría en una charla con TyC Sports y además explicó por qué el Xeneize saltó al campo de juego del Estadio Monumental con su camiseta amarilla y no con la histórica azul y oro.

“La camiseta se tiene que usar varios partidos. Se jugó contra Estudiantes de La Plata, que fue el día que se usó por primera vez, y los jugadores pidieron volver a jugar con la amarilla. Nosotros no tenemos ningún problema de que sea así. Si los jugadores lo pidieron y era de visitante, no nos causaba ningún problema. No fue más que eso”, indicó el vicepresidente y máximo ídolo del club de La Ribera.

Asimismo, Riquelme dejó de lado las cábalas que tuvieron a la indumentaria alternativa en el centro de la escena: “Después es un juego. Sé que se habló muchísimo de esto. A veces toca ganar, a veces no. No es porque te pongas una camiseta u otra. Eso no tiene mucho sentido”.

Y concluyó, manteniéndose al margen de la elección de la camiseta: “Entiendo que es lo que se tiene que hablar toda la semana, pero los jugadores le pidieron al entrenador jugar con esa camiseta y es por eso que lo hicieron. Nosotros no tenemos mucho que ver con ese tema”.

Fuente: TyC Sports