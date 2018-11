El exfutbolista Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, no quiso quedarse afuera de la gran final de la Copa Libertadores frente a River, y sin querer le metió presión a Guillermo Barros Schelotto con el armado del equipo.

A la hora de analizar el partido de ida en la Bombonera, Román remarcó que "River jugó muy bien el primer tiempo", aunque aclaró que "Boca no demuestra, pero tiene mucho gol y eso es muy importante".

En declaraciones formuladas a Fox Sports, Riquelme destacó la labor de Edwin Cardona y opinó que el Millonario pierde mucho sin Rafael Santos Borré, ausente por haber llegado al límite de amarillas.

El creador del festejo del Topo Gigio llenó de elogios a Cardona: "Me fascina cómo juega, me siento identificado con su juego. Son partidos que él disfruta, como cuando hizo el gol de tiro libre". Sin querer, con esta frase mete en un apuro al Mellizo, porque si uno de los más grandes jugadores de la historia del club opina que el colombiano tienen que jugar, esa frase no le va a ser ajena al hincha.

Aunque Guillermo -compañero de Riquelme en el exitoso ciclo donde ganaron todo en Boca- no se deja presionar ni llevar por comentarios, esta declaración no le pasará desapercibida.

